¡Los pillaron mal parqueados! En Briceño recuperaron moto robada y les encontraron tremendo ‘fierro’

Resumen: En Briceño, Antioquia, la Policía recuperó una moto Yamaha hurtada que ocultaba un revólver calibre 38. El operativo se dio gracias a la alerta ciudadana.

En un contundente golpe a la delincuencia común en el norte del departamento, uniformados de la Estación de Policía Briceño lograron sacar de circulación un arma de fuego y recuperar un vehículo que figuraba en la base de datos de las autoridades como robado.

El operativo, enmarcado en la estrategia de seguridad “Juntos por Antioquia”, se desarrolló en plena zona urbana de este municipio, gracias a la oportuna denuncia de la comunidad que alertó sobre movimientos extraños en el sector.

De acuerdo con el reporte oficial, varios ciudadanos llamaron a la línea de emergencia para informar sobre la presencia de sujetos sospechosos que merodeaban la zona en una motocicleta.

Al llegar al lugar indicado por la red de participación cívica, los agentes encontraron el automotor parqueado. Tras verificar los antecedentes en el sistema de la Policía Nacional, se confirmó que la moto tenía un requerimiento vigente por el delito de hurto, lo que activó de inmediato el protocolo de inmovilización y búsqueda de elementos de seguridad adicionales.

Lea también: ¡Segundo round en el Atanasio! Bad Bunny no suelta a Medellín: así será la movilidad

Lo que más sorprendió a los uniformados fue el hallazgo realizado durante la inspección técnica del vehículo. Escondido en la tapa lateral derecha de la motocicleta, un arma de fuego tipo revólver, calibre 38, la cual estaba cargada con seis cartuchos listos para ser percutidos.

Las autoridades investigan si este vehículo y el armamento incautado han sido utilizados recientemente en la comisión de atracos o hechos de sangre en la subregión.

Por ahora, tanto la motocicleta recuperada como el arma de fuego fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Policía de Antioquia reiteró el llamado a la ciudadanía para que sigan denunciando cualquier actividad que ponga en riesgo la tranquilidad del municipio.

Más noticias de Antioquia