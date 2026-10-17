Yarumal: incautan 132 botellas de licor adulterado avaluadas en $25 millones

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Resumen: La Policía incautó en el sector Marianito, vía Los Llanos-Tarazá (Yarumal), 132 botellas de licor adulterado avaluadas en 25 millones de pesos que eran transportadas en un camión.

Un cargamento de 132 botellas de licor adulterado fue incautado por la Policía Nacional en el sector Marianito, en la vía Los Llanos-Tarazá, jurisdicción del municipio de Yarumal, en el Norte antioqueño.

El procedimiento se registró el jueves 15 de octubre de 2026 y estuvo a cargo de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia.

Según el comunicado del Departamento de Policía Antioquia, firmado por el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante de esa unidad, las botellas, de diferentes marcas y avaluadas en 25 millones de pesos, eran transportadas en un camión.

La mercancía quedó a disposición de la Subsecretaría de Ingresos de Medellín, la autoridad encargada de adelantar el proceso de decomiso de este tipo de productos.

Las autoridades recuerdan que el licor adulterado representa un riesgo para la salud de quienes lo consumen, pues suele elaborarse sin ningún control sanitario. Precisamente, en Yarumal se investiga actualmente la presunta intoxicación de 12 personas tras una celebración del Día de la Familia.

El decomiso de licor adulterado es un problema que no se concentra en una sola región. Hace pocas semanas, en Bogotá fueron incautadas más de 8 mil botellas de licor adulterado en operativos similares.