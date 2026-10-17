Resumen: Doce personas recibieron atención médica por una presunta intoxicación alimentaria durante la celebración del Día de la Familia de la Alcaldía de Yarumal. Algunos asistentes reportaron vómito y dolor abdominal tras consumir los alimentos. Las autoridades sanitarias investigan las causas de las afectaciones y revisan las condiciones del servicio de alimentación contratado para el evento.

¡Del festejo a urgencias! 12 personas se habrían intoxicado tras celebración del Día de la Familia en Yarumal

Una celebración organizada para los trabajadores de la Alcaldía de Yarumal terminó bajo revisión sanitaria luego de que 12 personas recibieran atención médica por una presunta intoxicación alimentaria. Los hechos ocurrieron el viernes 16 de octubre durante la jornada del Día de la Familia, realizada en el sector del Preventorio, en el norte de Antioquia.

Según los testimonios de algunos asistentes, las molestias aparecieron después de consumir los fiambres entregados durante la actividad. Entre los síntomas reportados están el vómito y el dolor abdominal. Uno de los denunciantes aseguró que varios integrantes de su familia resultaron afectados y que su hermano tuvo que acudir a urgencias, mientras que otro ciudadano manifestó que tanto él como su esposa se sintieron enfermos después del almuerzo.

Aunque los relatos relacionan los malestares con el consumo de los alimentos, todavía no se ha confirmado oficialmente que estos hayan causado una intoxicación. Por ello, las autoridades sanitarias adelantan verificaciones para establecer el origen de las afectaciones y determinar qué ocurrió durante la jornada.

Alcaldía de Yarumal investiga las causas de las afectaciones

Tras conocer la situación, la Administración Municipal informó que activó los «protocolos de verificación y atención médica prioritarios» para facilitar la valoración y el cuidado de las personas afectadas. Además, señaló que trabaja en coordinación con las autoridades de salud competentes para esclarecer lo sucedido.

En su comunicado, la Alcaldía lamentó el incidente y explicó que «se están adelantando las verificaciones técnicas y sanitarias correspondientes» para determinar las causas de lo ocurrido. La entidad también reiteró su compromiso con la salud de sus colaboradores y sus familias, mientras avanzan las actuaciones necesarias para esclarecer el caso.

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¿Quién suministró los alimentos del evento?

La Alcaldía también se refirió a la contratación del servicio de alimentación para la celebración. Según explicó, la adquisición se realizó a través del operador logístico contratado para organizar la jornada. La entidad indicó que, con el propósito de apoyar el comercio local, se seleccionó a una empresa de alimentación de un emprendedor yarumaleño que previamente había presentado una propuesta comercial para participar en los procesos institucionales.

Sin embargo, el pronunciamiento no atribuye responsabilidad al proveedor por los problemas de salud reportados. Las verificaciones sanitarias deberán establecer si existió una intoxicación alimentaria y cuál fue su posible origen, sin descartar otras causas hasta que se conozcan los resultados.

Por ahora, la cifra oficial es de 12 personas atendidas médicamente. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, permanecen pendientes las conclusiones sobre las causas de las afectaciones y cualquier posible responsabilidad relacionada con lo ocurrido.