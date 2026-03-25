Resumen: Yailin La Más Viral fue detenida en Santo Domingo luego de que la Policía encontrara dos armas de fuego en su vehículo durante un operativo. El caso fue remitido al Ministerio Público, que ahora investiga la procedencia de las armas y la situación legal de la artista.

¡Yailin en problemas! Detenida en Santo Domingo tras hallar armas de fuego en su lujoso vehículo

La artista urbana Yailin La Más Viral volvió a ser protagonista de una situación judicial tras ser detenida por autoridades en Santo Domingo, luego de que en su vehículo fueran encontradas dos armas de fuego durante un procedimiento de control.

El hecho se registró el martes 24 de marzo, cuando unidades de la Policía realizaban labores preventivas en el sector Los Mina, específicamente en la calle Aris Azar. En ese punto, los agentes interceptaron a la cantante mientras se desplazaba en un vehículo de alta gama de su propiedad, en compañía de otras dos personas cuyas identidades no han sido reveladas.

De acuerdo con la información oficial entregada por la Policía Nacional de República Dominicana, el procedimiento se llevó a cabo hacia las 11:47 de la mañana, momento en el que los uniformados inspeccionaron el automóvil y hallaron dos armas de fuego en su interior.

Armas halladas y proceso en investigación

Durante la revisión del vehículo, las autoridades encontraron una pistola Glock 19 de quinta generación, equipada con selector de disparo, cargador y dos cápsulas, así como una segunda arma tipo Zoraki, también con cargador y cinco cápsulas.

Según los reportes, al momento del procedimiento no se presentaron documentos que acreditaran la legalidad o procedencia de estas armas, lo que llevó a que la artista fuera retenida y el caso remitido a las autoridades judiciales competentes.

El vocero policial, Diego Pesquera, explicó que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

“Este caso ha sido referido al ministerio público, con las evidencias encontradas. Es necesario precisar, que junto a la artista urbana se encontraban otras dos personas, cuyas identidades hacemos por el momento reservas.”

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Posteriormente, la cantante fue trasladada a la Fiscalía de Santo Domingo Este, entidad encargada de adelantar el proceso correspondiente y definir su situación jurídica.

Un caso en desarrollo

Las autoridades han señalado que el proceso sigue en curso y que uno de los puntos clave de la investigación es establecer la procedencia de las armas y determinar si cumplen con los requisitos legales exigidos en el país.

Por ahora, tanto el vehículo como los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes como parte del material probatorio.

La situación ha generado atención debido a la notoriedad pública de la artista, quien en los últimos años ha logrado posicionarse dentro del género urbano y mantener una fuerte presencia mediática.

En el momento, se espera que en las próximas horas el Ministerio Público entregue más detalles sobre el avance de las investigaciones y las posibles implicaciones legales derivadas de este caso.