Resumen: Blessd alista su primer concierto en el estadio Atanasio Girardot, donde podría estar acompañado por artistas como Maluma y Anuel AA, este último ya confirmado. El evento promete ser uno de los más importantes del género urbano en Medellín, con invitados sorpresa y gran expectativa del público.

¡Bombazo en el Atanasio! Blessd revela algunos de los artistas que podrían acompañarlo en su concierto

El artista paisa Blessd se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera: su primer concierto en el Estadio Atanasio Girardot. El evento, programado para el próximo 28 de marzo en Medellín, no solo representa un reto a nivel artístico, sino también una apuesta por consolidar su crecimiento dentro del género a gran escala.

En medio de la expectativa que ha generado este show, el propio cantante ha comenzado a revelar algunos detalles sobre lo que será la puesta en escena. Entre los aspectos que más han llamado la atención están los posibles invitados que lo acompañarían durante la noche, una práctica habitual en este tipo de conciertos, y que en este caso promete reunir figuras de alto reconocimiento.

Invitados de peso para una noche determinante

Durante una conversación con un creador de contenido, el intérprete paisa mencionó algunos nombres que podrían sumarse al espectáculo. Uno de los más destacados es el de Maluma, con quien mantiene una relación cercana dentro de la industria.

“Juancho siempre está para uno y más en estos momentos del estadio; él es el que más puesto está para venir a disfrutar”.

Además de su posible participación en el concierto, el artista dejó entrever que podría surgir una colaboración musical una vez Maluma finalice su próximo proyecto discográfico, lo que aumenta aún más la expectativa entre los seguidores de ambos.

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Otro de los invitados que aparece en el panorama es Anuel AA, con quien Blessd ha trabajado anteriormente. La conexión artística entre ambos ha dado lugar a varias canciones, por lo que su presencia en el escenario representaría una oportunidad para interpretar esos temas en vivo ante el público de Medellín.

Maluma y Anuel primeros confirmados para el Atanasio👀 Se viene uno de los Atanasio más históricos🐐🔥 pic.twitter.com/TTGTwXatD6 — Eduardo 💎 (@xeduardo333) March 23, 2026

Posibilidades abiertas y expectativa del público

En cuanto a otros nombres mencionados, como Ryan Castro y J Balvin, el propio cantante explicó que su participación no está asegurada, principalmente porque ambos se encuentran enfocados en compromisos profesionales fuera del país. Aun así, no descartó que puedan sumarse como sorpresa de última hora.

El concierto marcará un punto de inflexión en la trayectoria de Blessd, al tratarse de su debut en un escenario de esta magnitud. La apuesta del artista no solo está en llenar el estadio, sino en ofrecer un espectáculo que combine su repertorio con colaboraciones en vivo que conecten con el público.

A medida que se acerca la fecha, el interés por conocer el cartel definitivo de invitados sigue creciendo, alimentado por la posibilidad de ver en un mismo escenario a varios de los nombres más influyentes del género.