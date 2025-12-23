Resumen: Medellín reporta 51 lesionados por pólvora al 23 de diciembre de 2025, superando ampliamente las cifras de 2024. Laureles y Buenos Aires son las zonas más afectadas. Ya se registran tres amputaciones.

¡Se les fue la mano! Laureles y Buenos Aires mandan en la lista de los que no quisieron soltar la pólvora

Medellín enfrenta un panorama crítico en este remate de año debido al uso irresponsable de elementos pirotécnicos. Según el reporte más reciente de la Alcaldía de Medellín con corte al 23 de diciembre de 2025, el acumulado de lesionados por pólvora alcanzó la preocupante cifra de 51 personas, lo que representa un aumento considerable frente a los 35 casos registrados en el mismo periodo del año 2024.

La tendencia histórica muestra un crecimiento imparable desde el año 2019, cuando apenas se reportaban 11 casos, evidenciando que este diciembre ha sido el más violento para la piel de los paisas en los últimos años.

La radiografía de los lesionados revela que el género masculino es el más afectado, con 39 hombres heridos (76%) frente a 12 mujeres (24%).

En cuanto a las edades, la mayoría de las víctimas son adultos mayores de 18 años, quienes suman 34 casos; sin embargo, resulta alarmante que 17 menores de edad también han resultado quemados, incluyendo a cinco niños en la primera infancia (0 a 5 años).

Las actividades que provocan estos accidentes están divididas: el 51% de los afectados eran quienes manipulaban directamente los artefactos, mientras que un 43% eran simples observadores que terminaron pagando los platos rotos de la imprudencia ajena.

En el mapa de la ciudad, las comunas de Laureles-Estadio y Buenos Aires lideran el triste ranking de lesionados con 10 y 9 casos respectivamente, seguidas por Robledo con 7 reportes.

La gravedad de las heridas ha llevado a que el 31% de los afectados requiera atención hospitalaria, mientras que el resto ha sido manejado de forma ambulatoria.

Los médicos han tenido que lidiar con un total de 82 tipos de lesiones, entre las que destacan 44 quemaduras, 16 laceraciones y, en los casos más extremos, tres amputaciones y cinco daños oculares.

Un dato medianamente positivo dentro de la emergencia es que, hasta el momento, no se registran personas intoxicadas por fósforo blanco ni por el consumo de alcohol adulterado con metanol.

Las autoridades reiteran el llamado a vivir las fiestas en paz y sin pólvora, recordando que un segundo de “diversión” puede marcar la vida de una persona y de su familia para siempre.

