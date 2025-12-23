Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡No están solas! Medellín refuerza la línea 123 Mujer para protegerlas en Navidad y Año Nuevo

La alcaldía de Medellín anunció que durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo todos los mecanismos de protección, incluyendo la Línea 123 Agencia Mujer, la atención psicojurídica en territorio y el Mecanismo de Protección Integral, permanecerán activos las 24 horas del día.

Esta medida busca blindar a las ciudadanas frente al aumento histórico del 18% en los reportes de violencia de género que se registra tradicionalmente durante las festividades decembrinas y los primeros días de enero.

Los resultados del año 2025 respaldan esta capacidad operativa, con un promedio de 63 atenciones diarias realizadas entre enero y octubre, lo que suma un total de casi 19.000 intervenciones.

Bajo la estrategia Medellín Segura para Todas, la ciudad ha logrado una articulación sin precedentes entre la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía y la Policía Metropolitana.

Este esfuerzo conjunto ha permitido alcanzar un 68% de efectividad en el esclarecimiento de violencias letales contra mujeres, logrando resolver 17 casos en lo corrido del año y enviando un mensaje claro de que los agresores no encontrarán impunidad.

Según las cifras oficiales, cada día se activan en promedio ocho rutas y media para garantizar que las mujeres en riesgo reciban representación legal, acompañamiento psicosocial o acogida segura en hogares de paso si su vida corre peligro.

Solo en los primeros diez meses del año, se activaron más de 2.560 de estas rutas, demostrando una respuesta institucional que no se detiene ni siquiera en los días festivos o puentes de fin de año.

Finalmente, la alcaldía hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para que vecinos, amigos o familiares no guarden silencio frente a posibles casos de abuso o maltrato.

