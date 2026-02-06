Resumen: Las fuertes lluvias en Antioquia dejaron más de 9.000 familias damnificadas y daños en vías, puentes, acueductos y cultivos. Por esto, se declaró calamidad pública en Urabá, Bajo Cauca y Suroeste, habilitando albergues, entregando ayudas humanitarias y preparando un plan de recuperación para las zonas afectadas.

Ya son más de 9.000 las familias damnificadas por lluvias en Antioquia; vías, puentes y cultivos también sufren daños

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia declaró calamidad pública para las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Suroeste, debido a la grave afectación provocada por las lluvias de los últimos días. La medida busca agilizar la atención humanitaria a las familias damnificadas y facilitar la inversión en infraestructura, vivienda, educación y reactivación económica.

Los 13 municipios afectados son: Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Murindó, Vigía del Fuerte, El Bagre, Zaragoza y Urrao.

Según los primeros balances realizados por personal técnico en las zonas afectadas, la emergencia ha dejado hasta ahora:

• 9.160 familias damnificadas.

• 25 vías con afectaciones que dificultan la movilidad.

• 4 acueductos veredales fuera de servicio.

• 11 puentes afectados.

• 14.423 hectáreas de cultivos dañadas.

• 22.000 estudiantes en semiescolaridad debido a interrupciones en la infraestructura educativa.

Frente a esta situación, el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres iniciará la elaboración de un Plan de Acción Específica para la Recuperación (PAER), que permitirá orientar estratégicamente los recursos y acciones en las zonas más afectadas.

Hasta el momento, la Gobernación de Antioquia ha habilitado 24 albergues para recibir a las familias desplazadas por las lluvias y ha entregado cerca de 5.000 ayudas humanitarias, que incluyen kits de alimentos, productos de aseo y utensilios de cocina. Además, se continúan gestionando apoyos adicionales para garantizar la atención a quienes más lo requieren.

La declaratoria de calamidad pública otorga al departamento facultades especiales para destinar recursos de manera inmediata, priorizando la atención de las necesidades básicas, la recuperación de infraestructura vial y educativa, la rehabilitación de los servicios de acueducto y el fortalecimiento de la economía local en las zonas más golpeadas.

Con esta medida, la Gobernación busca responder de manera ágil y organizada a una de las emergencias más críticas registradas en Antioquia en los últimos años, protegiendo a la población vulnerable y preparando el terreno para la recuperación integral de las comunidades afectadas.