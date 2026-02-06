Resumen: Más de 500 personas están confinadas en El Bagre, Antioquia, por orden de las disidencias de alias "Calarcá" ante el mal estado de las vías.

Disidencias de las Farc confinan a seis veredas en El Bagre por el mal estado de una vía

Una alarmante crisis humanitaria sacude al municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño. Alrededor de 500 personas se encuentran bajo un estricto confinamiento impuesto por las disidencias de las Farc, específicamente bajo el mando de alias “Calarcá”.

La orden del grupo ilegal es tajante: nadie entra ni sale, y se prohíbe el tránsito de mercancías por la vía principal hacia seis veredas de la zona. Lo más insólito del caso es la razón detrás de la medida; según denuncias conocidas por Caracol Radio, los criminales mantienen la restricción debido al pésimo estado del corredor vial, exigiendo una intervención inmediata de las autoridades.

El alcalde de El Bagre, Marco Trespalacio, confirmó la veracidad de este confinamiento y explicó que la comunidad, en un acto de desesperación, tuvo que recoger dinero para contratar maquinaria, mientras la administración municipal aportó el combustible. Sin embargo, los equipos son insuficientes.

“Hasta que no esté el 50% de la vía en mejor estado, no quitan la orden”, sentenció el mandatario, quien ya elevó la queja ante la Secretaría de Infraestructura Departamental. Mientras tanto, el riesgo de desabastecimiento de alimentos y medicinas crece cada hora para las familias atrapadas en sus propios hogares.

La crisis en El Bagre se suma a la emergencia invernal que atraviesa Antioquia, dificultando aún más la llegada de maquinaria pesada para reparar la vía.

