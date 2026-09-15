Resumen: Maluma y Susana Gómez dieron la bienvenida a su segundo hijo, Orión Londoño Gómez, quien nació este lunes 14 de septiembre en Medellín. El cantante compartió una fotografía familiar para anunciar la noticia y reveló el nombre elegido para el pequeño, que ahora convierte a París en hermana mayor.

¡Ya son cuatro! Maluma anunció la llegada de su nuevo bebé con una tierna foto familiar

La familia de Juan Luis Londoño, conocido artísticamente como Maluma, recibió este lunes 14 de septiembre a un nuevo integrante. El cantante paisa confirmó el nacimiento de su segundo hijo junto a Susana Gómez y aprovechó el anuncio para revelar públicamente el nombre que escogieron para el bebé: Orión Londoño Gómez.

La noticia fue compartida por el propio artista a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía en blanco y negro en la que aparece acompañado por Susana y el recién nacido. La imagen rápidamente comenzó a recibir mensajes de felicitación de sus seguidores.

El pequeño es el segundo hijo de Maluma y Susana Gómez. La pareja ya tenía a París Londoño Gómez, quien nació en Medellín el 9 de marzo de 2024. Con la llegada de Orión, la niña pasa a ser hermana mayor.

El embarazo fue anunciado hace cuatro meses

Maluma y Susana habían decidido mantener parte de esta etapa en privado antes de hacer público que esperaban otro bebé. La confirmación llegó el 10 de mayo de 2026, coincidiendo con el Día de la Madre en Colombia.

En aquella oportunidad, el cantante compartió fotografías familiares en las que aparecía junto a Susana y París. Una de las imágenes mostraba a la niña y a su padre besando el vientre de su madre, con lo que hicieron oficial la noticia.

En ese momento todavía no habían definido el nombre del bebé. Posteriormente, Maluma confirmó que se trataba de un niño y explicó que la pareja continuaba considerando diferentes opciones para escoger cómo llamarlo.

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El artista también había señalado que Susana se encontraba en el quinto mes de embarazo cuando dieron a conocer la noticia, por lo que el nacimiento estaba previsto para septiembre. Finalmente, este lunes llegó Orión.

Medellín vuelve a ser el lugar de nacimiento

La llegada del bebé ocurrió en Medellín, ciudad en la que también nació París.

La decisión de que sus hijos nacieran en Colombia ya había sido mencionada por el cantante durante el embarazo. Para Maluma, mantener ese vínculo con su país de origen era un aspecto importante relacionado con la llegada de sus hijos.

La fotografía publicada por el artista no estuvo acompañada de mayores detalles sobre el nacimiento. Sin embargo, en ella se observa a Maluma junto a Susana y al bebé, mientras ambos celebran la llegada del nuevo integrante de la familia.

París ahora es hermana mayor

Orión llega poco más de dos años después del nacimiento de París. Desde que se convirtió en padre por primera vez, el cantante ha hablado públicamente de la importancia que tiene la paternidad en su vida.

Tras el nacimiento de su primera hija, el artista había explicado que esta experiencia produjo cambios en la manera en que entendía sus prioridades personales y profesionales.

El embarazo de su segundo hijo también fue comunicado desde un contexto familiar. La pareja esperó varios meses antes de compartir públicamente la noticia y, posteriormente, fue dando a conocer algunos detalles, entre ellos el sexo del bebé.

Con la llegada de Orión Londoño Gómez, Maluma y Susana Gómez pasan a ser padres de dos hijos. El recién nacido llevará el mismo apellido compuesto que su hermana París.

El anuncio del cantante marca así el comienzo de una nueva etapa para la familia, que ahora está conformada por Maluma, Susana, París y Orión.