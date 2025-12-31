Resumen: El cuarto tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá arribó al país por el puerto de Cartagena y en los próximos días será movilizado hacia el Patio Taller de Bosa, donde se realizarán labores de alistamiento y verificación técnica. De manera paralela, avanzan las pruebas dinámicas y estáticas de los primeros trenes ya ensamblados, así como la construcción del viaducto, en un proceso clave para la puesta en marcha del sistema de transporte masivo de la capital.

¡Ya son cuatro! El nuevo tren del Metro de Bogotá ya está en Colombia y será trasladado a Bosa

Bogotá recibió un nuevo avance clave para la Línea 1 del Metro. El cuarto tren del sistema ya se encuentra en el país tras arribar al puerto de Cartagena y, en los próximos días, iniciará su traslado terrestre hacia el Patio Taller de Bosa, en el suroccidente de la capital.

Con este arribo, el proyecto suma otro hito dentro del cronograma de fabricación, envío y alistamiento del material rodante. Una vez el tren llegue a Bogotá, los seis vagones serán sometidos a un proceso técnico de preparación que incluye el acople mecánico y eléctrico, la conexión de los pasillos de intercirculación entre coches y una revisión integral de sus sistemas, además de una limpieza general antes de integrarlo a las pruebas del sistema.

El avance se da en paralelo a las primeras pruebas dinámicas realizadas recientemente con el tren número uno de la Línea 1. Estas pruebas se llevaron a cabo sobre la vía de ensayo de 905 metros ubicada en el Patio Taller de Bosa, donde el tren fue energizado y puesto en movimiento por primera vez. Este ejercicio permitió evaluar su comportamiento real en condiciones controladas, un paso fundamental antes de avanzar a las pruebas en el viaducto.

Durante las pruebas dinámicas se analizan aspectos clave como aceleración, frenado, consumo de energía, tracción, niveles de ruido y funcionamiento de los sistemas de seguridad. También se verifica la operación de puertas, la comunicación con el centro de control y los sistemas de información al pasajero, así como la capacidad de detección de fallas. De manera complementaria, se realizan pruebas estáticas en instalaciones especializadas, donde se revisan componentes como frenos, baterías, ventilación, iluminación, alarmas, bocinas y sistemas de tracción.

Aunque los trenes del Metro de Bogotá están diseñados para operar de forma completamente automática, en esta etapa inicial los recorridos se realizan de manera manual. Esto permite integrar progresivamente los trenes con el sistema de señalización del Patio Taller, un requisito indispensable para avanzar hacia las fases de certificación y operación futura.

Con la llegada de este tren, ya son cuatro las unidades que se encuentran en territorio colombiano: tres están en el Patio Taller de Bosa y una más se encuentra en proceso de traslado desde Cartagena. En total, la Línea 1 contará con 30 trenes, cada uno compuesto por seis vagones, todos programados para estar en Bogotá a más tardar en octubre de 2026.

El avance del material rodante se suma al progreso de las obras civiles. A corte de diciembre, el proyecto reporta la construcción de más de 700 columnas, miles de dovelas instaladas, cerca de 300 vanos completos y casi 10 kilómetros de viaducto ejecutados. Estas cifras reflejan el desarrollo sostenido de una de las obras de infraestructura más grandes del país.

La llegada de nuevos trenes y el inicio de pruebas técnicas marcan pasos decisivos en la consolidación del Metro de Bogotá, un sistema que avanza hacia su meta de iniciar operación comercial en los próximos años y transformar la movilidad de la capital.