Resumen: Durante diciembre, la Línea de Emergencias 123 registró una alta demanda de atención en Bogotá, con miles de reportes relacionados principalmente con riñas, lesiones personales y problemas de convivencia. Los llamados por ruido fueron una de las conductas más recurrentes durante las celebraciones de fin de año, reflejando tensiones entre vecinos y alteraciones al orden público en distintos sectores de la ciudad.

¡Diciembre movidito en Bogotá! La Línea 123 recibió más de 187.000 llamadas durante las celebraciones

Durante el mes de diciembre, la Policía Metropolitana de Bogotá enfrentó una alta demanda de atención ciudadana a través de la Línea de Emergencias 123, al registrar 187.323 llamadas y requerimientos, una cifra que refleja el intenso movimiento de la ciudad durante la temporada de fin de año.

De acuerdo con el balance oficial, una parte significativa de los reportes estuvo relacionada con hechos que afectan la convivencia. Más de 23.000 llamadas correspondieron a riñas y lesiones personales, la mayoría ocurridas entre personas del mismo entorno social, situaciones que dejaron más de 9.000 ciudadanos lesionados y requirieron la intervención directa de las autoridades para evitar consecuencias mayores.

Otro de los motivos más frecuentes fue el ruido excesivo, especialmente asociado a celebraciones, reuniones y consumo de alcohol. En total, se registraron más de 55.000 requerimientos por esta causa, lo que convirtió a esta conducta en una de las principales fuentes de conflicto comunitario durante diciembre y en uno de los mayores retos para la Policía en materia de convivencia ciudadana.

En el componente tecnológico, la Policía de Bogotá mantiene monitoreo permanente mediante el sistema de videovigilancia, operado en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Actualmente, el control en tiempo real se realiza desde nueve salas de monitoreo, ubicadas estratégicamente en las localidades de Usaquén, Chapinero, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Engativá, Teusaquillo, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe y Kennedy. Este seguimiento permite una respuesta más rápida y efectiva frente a situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Las autoridades destacaron que el uso de las cámaras ha sido clave para detectar riñas, alteraciones del orden público y otros comportamientos contrarios a la convivencia, facilitando la llegada oportuna de las patrullas y la adopción de medidas preventivas.

Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para celebrar el cierre de 2025 y la llegada de 2026 con responsabilidad, respeto y tolerancia, haciendo énfasis en el consumo moderado de alcohol y el diálogo como herramientas para resolver conflictos sin recurrir a la violencia.

Asimismo, recordó la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia a través de la Línea 123, señalando que la información suministrada por la ciudadanía es fundamental para adelantar procesos investigativos, aplicar sanciones y fortalecer la lucha contra el crimen en Bogotá.