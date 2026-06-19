Resumen: La Alcaldía de Medellín ha suspendido aproximadamente 35 construcciones sin licencia en el Cerro de las Tres Cruces durante 2026, tras detectar posibles irregularidades urbanísticas mediante inspecciones en terreno y monitoreo satelital. Las autoridades también han elaborado 96 informes técnicos y realizado varios recorridos de control para proteger este ecosistema estratégico y prevenir intervenciones ilegales en la zona.

Ya son 35 las obras suspendidas en el Cerro de las Tres Cruces por incumplir normas urbanísticas

La Alcaldía de Medellín intensificó las labores de inspección y control en el Cerro de las Tres Cruces, uno de los principales ecosistemas estratégicos de la ciudad, con el objetivo de frenar construcciones que no cumplen con los requisitos legales y proteger tanto el entorno ambiental como la seguridad de las comunidades cercanas.

Las acciones se han fortalecido especialmente durante la temporada de vacaciones de mitad de año, una época en la que suele aumentar la compra de lotes, las intervenciones en predios y el inicio de proyectos de construcción. Ante este panorama, las autoridades han reforzado la vigilancia en el sector para detectar posibles irregularidades y evitar que se desarrollen obras sin las autorizaciones correspondientes.

Según informó la Administración Distrital, en lo corrido de 2026 se han elaborado 96 informes técnicos relacionados con intervenciones urbanísticas en el Cerro de las Tres Cruces. Estos documentos han permitido identificar posibles incumplimientos de la normatividad y adelantar las actuaciones administrativas necesarias en cada caso.

Como resultado de estos controles, cerca de 35 construcciones han sido suspendidas por no contar con las licencias exigidas para desarrollar obras en esta zona del suroccidente de Medellín.

Vigilancia permanente sobre el territorio

Las labores de control no se limitan únicamente a visitas presenciales. La Secretaría de Gestión y Control Territorial también ha implementado mecanismos tecnológicos para hacer seguimiento permanente a posibles cambios en el uso del suelo y nuevas intervenciones.

Durante este año, funcionarios han realizado siete recorridos de observación y seguimiento en distintos puntos del cerro, con el propósito de verificar las condiciones del territorio, identificar actividades irregulares y tomar medidas preventivas cuando sea necesario.

A esto se suma el uso de sistemas de monitoreo satelital, herramientas que permiten detectar de manera temprana movimientos de tierra, modificaciones en predios o construcciones recientes que podrían representar una infracción urbanística.

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Gracias a estas alertas, las autoridades pueden actuar con mayor rapidez y adelantar las verificaciones correspondientes antes de que las intervenciones avancen.

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Un ecosistema estratégico para Medellín

El Cerro de las Tres Cruces es considerado uno de los cerros tutelares de Medellín y cumple una función ambiental fundamental para la ciudad. Además de ser un espacio frecuentado por deportistas y visitantes, constituye un corredor importante para la biodiversidad urbana y la conservación de diferentes especies.

Por esta razón, el Distrito busca evitar intervenciones que puedan afectar el equilibrio ambiental del sector o generar riesgos para las personas que habitan o transitan por la zona.

Llamado a quienes planean invertir

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que verifique con anticipación la situación jurídica y urbanística de cualquier predio antes de realizar inversiones en terrenos o proyectos de vivienda.

Desde la Administración Distrital advirtieron que algunas ofertas pueden presentar supuestas facilidades para construir o adquirir lotes a bajo costo sin contar con los permisos requeridos, situación que podría derivar en sanciones, pérdidas económicas o restricciones para desarrollar cualquier tipo de obra.

Por ello, recomendaron consultar previamente con las entidades competentes y asegurarse de que los predios cumplan con las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

La Alcaldía reiteró que continuará desarrollando operativos de inspección y seguimiento en los cerros tutelares de Medellín, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas, proteger los ecosistemas estratégicos y promover un desarrollo responsable dentro del territorio.