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Resumen: La Línea 1 del Metro de Bogotá continúa avanzando en su construcción, con un 82,33 % de ejecución y 18 kilómetros de viaducto ya terminados. Los trenes comenzaron a realizar pruebas sobre la estructura en el suroccidente de la ciudad, mientras la Empresa Metro de Bogotá reporta más de 9 kilómetros de doble vía férrea construida. El proyecto contempla 24 kilómetros de trazado y tiene prevista su entrada en operación comercial para marzo de 2028.

¡Ya son 19! Nuevo tren del Metro de Bogotá llega al patio taller de Bosa

La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúa avanzando y uno de los nuevos hitos del proyecto se registró con la llegada del tren número 19 al patio taller ubicado en Bosa, en el suroccidente de la capital.

Con corte al 31 de agosto de 2026, la obra alcanzó un avance del 82,33 %, mientras que durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre se completaron 18 kilómetros de viaducto construido. Esta cifra representa tres cuartas partes de los 24 kilómetros que tendrá el trazado de la primera línea del sistema.

Los trenes ya realizan pruebas

La presencia de los trenes en el suroccidente de Bogotá ya empieza a ser visible para los ciudadanos que viven o transitan por esta zona de la ciudad. Las unidades han comenzado a realizar pruebas sobre el viaducto en ambos sentidos, como parte del proceso de preparación de la futura operación.

A estos avances se suma el desarrollo de la infraestructura ferroviaria. Según la Empresa Metro de Bogotá, la doble vía férrea ya supera los 9 kilómetros construidos, mientras continúan los trabajos necesarios para completar el trazado por el que circularán los trenes.

La llegada de las unidades al patio taller de Bosa constituye otro paso dentro del proceso de implementación de la Línea 1, cuya operación comercial está prevista para marzo de 2028.

¿Cómo son los trenes de la Línea 1?

Los trenes que conformarán la primera línea del Metro de Bogotá tienen una longitud de 134 metros, un ancho de 2,90 metros y una altura de 3,90 metros. Cada unidad está conformada por seis vagones y tiene capacidad para transportar hasta 1.800 pasajeros.

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El sistema está diseñado para operar de manera completamente automática, por lo que los trenes no requieren conductor durante la operación regular. Sin embargo, el modo manual podrá utilizarse en situaciones excepcionales, así como en determinadas maniobras que se realicen dentro del patio taller durante actividades relacionadas con el mantenimiento.

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Bogotá ya tiene 19 trenes de la Línea 1 del Metro 🚝 en el patio taller en Bosa, y seguimos avanzando para que pronto puedas tener más tiempo para tus actividades favoritas 🤩.#NuestroMetroAvanza ✅ pic.twitter.com/UmbUEbKxlg — Metro de Bogotá (@MetroBogota) September 29, 2026

La velocidad comercial promedio será de 42,5 kilómetros por hora. Esta característica permitirá reducir de manera considerable los tiempos de desplazamiento previstos para los usuarios de la primera línea.

Un recorrido que conectará Bosa con el norte

Cuando la Línea 1 entre en funcionamiento comercial, el recorrido entre la estación 1, ubicada en Bosa, y la zona de la avenida Caracas con calle 72 tendrá una duración estimada de 27 minutos.

Actualmente, según la información entregada por el proyecto, ese mismo desplazamiento puede tomar hasta dos horas. La nueva infraestructura busca transformar los tiempos de viaje de quienes se movilizan entre el suroccidente y otros sectores de Bogotá.

El proyecto contempla un trazado total de 24 kilómetros, de los cuales 18 ya corresponden a viaducto construido. Mientras avanzan las obras, los trenes continúan llegando al patio taller y realizando pruebas sobre la estructura elevada.

Con la incorporación del tren número 19, la Línea 1 suma una nueva etapa en la preparación de su futura operación, mientras la construcción continúa hacia la meta de poner en funcionamiento el sistema en marzo de 2028.