Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Cae falso docente y director de fundación que presuntamente abusó de un menor en Bogotá

    Capturan a director de una fundación y presunto docente señalado de engañar a un menor de edad para abusarlo en Bogotá. Conoce los detalles.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Cae falso docente y director de fundación que presuntamente abusó de un menor en Bogotá
    Foto de Policía Nacional.
    Cae falso docente y director de fundación que presuntamente abusó de un menor en Bogotá

    Resumen: Capturan en Bogotá a un hombre que se desempeñaba como docente y director de fundación, señalado de cometer actos sexuales violentos contra un menor.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    En el marco de las labores investigativas adelantadas por las autoridades judiciales, se hizo efectiva una orden de captura en contra de un hombre señalado como presunto responsable del delito de acto sexual violento agravado.

    El procedimiento policial se llevó a cabo puntualmente en la localidad de Ciudad Bolívar, al interior del barrio Alameda Lucero Bajo, tras consolidar los elementos materiales probatorios necesarios por parte de los investigadores encargados del caso.

    De acuerdo con el expediente recopilado, los graves hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto, cuando el sospechoso, quien se ostentaba como docente y director de una fundación, presuntamente instrumentalizó la relación de cercanía y confianza construida debido a su labor educativa para persuadir a un adolescente de 15 años de subir a su vivienda, situada en el segundo piso del establecimiento bajo la excusa de recibir refuerzo escolar.

    Una vez adentro del inmueble, el implicado habría cerrado los accesos para cometer las agresiones de carácter sexual contra la víctima menor de edad.

    Lea también: Abelardo De La Espriella anuncia la captura y expulsión del ruso Sergei Vagin por espionaje y nexos con el ELN

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Las pesquisas de las autoridades revelaron además que el detenido aseguraba liderar dicha organización social desde hace una década, acumulando más de treinta y cinco años de trayectoria vinculada al proyecto.

    Tras su detención formal en la zona sur de la capital, el procesado quedó a completa disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder judicialmente por estos aberrantes hechos, mientras se investiga si este docente habría afectado a más menores aprovechando su rol institucional.

    Más noticias de Bogotá

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡El perfil oculto del crimen organizado en Medellín!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.