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Resumen: Capturan en Bogotá a un hombre que se desempeñaba como docente y director de fundación, señalado de cometer actos sexuales violentos contra un menor.

Cae falso docente y director de fundación que presuntamente abusó de un menor en Bogotá

En el marco de las labores investigativas adelantadas por las autoridades judiciales, se hizo efectiva una orden de captura en contra de un hombre señalado como presunto responsable del delito de acto sexual violento agravado.

El procedimiento policial se llevó a cabo puntualmente en la localidad de Ciudad Bolívar, al interior del barrio Alameda Lucero Bajo, tras consolidar los elementos materiales probatorios necesarios por parte de los investigadores encargados del caso.

De acuerdo con el expediente recopilado, los graves hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto, cuando el sospechoso, quien se ostentaba como docente y director de una fundación, presuntamente instrumentalizó la relación de cercanía y confianza construida debido a su labor educativa para persuadir a un adolescente de 15 años de subir a su vivienda, situada en el segundo piso del establecimiento bajo la excusa de recibir refuerzo escolar.

Una vez adentro del inmueble, el implicado habría cerrado los accesos para cometer las agresiones de carácter sexual contra la víctima menor de edad.

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Las pesquisas de las autoridades revelaron además que el detenido aseguraba liderar dicha organización social desde hace una década, acumulando más de treinta y cinco años de trayectoria vinculada al proyecto.

Tras su detención formal en la zona sur de la capital, el procesado quedó a completa disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder judicialmente por estos aberrantes hechos, mientras se investiga si este docente habría afectado a más menores aprovechando su rol institucional.

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