¿Ya revisó los resultados? Cayó el mayor y hay nuevo multimillonario con la Lotería de Medellín

Resumen: Si compraste la lotería, revisa tu billete, porque podrías ser el afortunado ganador y cumplir todos tus sueños.

Minuto30.com .- ¡Buenas noticias para los apostadores! La Lotería de Medellín cayó; el número ganador del mayor, que asciende a 16 mil millones de pesos, es el 2619 de la serie 45 y quedó en poder de un afortunado apostador.

El billete ganador fue vendido en el canal electrónico LOTTIRED.

Si compraste la lotería, revisa tu billete, porque podrías ser el afortunado ganador y cumplir todos tus sueños.

