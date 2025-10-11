¿Ya revisó los resultados? Cayó el mayor y hay nuevo multimillonario con la Lotería de Medellín

Resumen: Si compraste la lotería, revisa tu billete, porque podrías ser el afortunado ganador y cumplir todos tus sueños.
Minuto30.com .- ¡Buenas noticias para los apostadores! La Lotería de Medellín cayó; el número ganador del mayor, que asciende a 16 mil millones de pesos, es el 2619 de la serie 45 y quedó en poder de un afortunado apostador.
El billete ganador fue vendido en el canal electrónico LOTTIRED.
¡CAYÓ EL PREMIO MAYOR!
En el sorteo 4804, realizado el viernes 10 de octubre de 2025, cayó el Premio Mayor de $16.000 millones de pesos con el número 2619 de la serie 045.
Fue vendido en nuestro canal electrónico LOTTIRED.#LoteríaDeMedellín#LaQueMásPaga pic.twitter.com/AznH3JrGE1
— Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) October 11, 2025
