Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Y el número ganador del sorteo 4804

Resultados de la Lotería de Medellín: 10 de octubre

Minuto30.com .- La Lotería de Medellín jugó la noche de este viernes 10 de octubre, dándole la oportunidad para que el ganador se quede con un mayor de 16 mil millones de pesos.

El sorteo es realizado por la Beneficencia de Antioquia, empresa que genera recursos para la salud de Antioquia.

Y el número ganador del sorteo 4804 de la lotería de Medellín es… 2619 serie 45.

Lea también: ¿Ya revisó los resultados? Cayó el mayor y hay nuevo multimillonario con la Lotería de Medellín

2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; además de las aproximaciones.

¡El número ganador del sorteo 4804 ya está aquí! Si tienes este billete o fracción, ¡genial, eres el nuevo millonario de Colombia con los $16 MIL MILLONES de la Lotería de Medellín. ¡Felicitaciones al afortunado ganador! #LoteríaDeMedellín#ViveLoQueSueñas#LaQueMásPaga pic.twitter.com/YhYzKJETtZ — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) October 11, 2025

Acá todos los resultados

Bono Viaje

¿Ganaste el bono viaje por $10 MILLONES de pesos? Si tu billete completo tiene estos tres números en orden descendente (de arriba hacia abajo), ¡fantástico! prepara maletas porque has ganado. #LoteríaDeMedellín #LaQueMásPaga pic.twitter.com/hq9ZEZZt3p — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) October 11, 2025

Sigue al canal de WhatsApp de Loterías

Aquí más Resultados de la Lotería de Medellín