Resultados de la Lotería de Medellín: 10 de octubre

Resumen: Y el número ganador del sorteo 4804

Minuto30.com .- La Lotería de Medellín jugó la noche de este viernes 10 de octubre, dándole la oportunidad para que el ganador se quede con un mayor de 16 mil millones de pesos.

El sorteo es realizado por la Beneficencia de Antioquia, empresa que genera recursos para la salud de Antioquia.

Y el número ganador del sorteo 4804 de la lotería de Medellín es… 2619 serie 45.

2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; además de las aproximaciones.

Bono Viaje

