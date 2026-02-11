Resumen: Un procedimiento de control policial en el barrio Aranjuez derivó en un intenso intercambio de disparos que dejó como saldo un presunto delincuente abatido, otro capturado y dos uniformados heridos. El incidente ocurrió cuando los agentes interceptaron a dos hombres en una motocicleta para un registro de rutina; en ese momento, uno de los sospechosos desenfundó un revólver y atacó a la patrulla, provocando la reacción de los oficiales con sus armas de dotación. Mientras el agresor fue neutralizado a una cuadra del lugar y el conductor del vehículo fue retenido por la comunidad, los policías afectados fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial, donde uno de ellos permanece con heridas de gravedad en su rostro.

¿Ya no son tan bravitos? Hombre le disparó a policías en Aranjuez y terminó muerto: su amigo fue capturado

Una noche de tensión se vivió en el nororiente de la ciudad el pasado 10 de febrero. Lo que inició como un procedimiento de control de rutina en el barrio Aranjuez (Carrera 47 con Calle 69), terminó en un intercambio de disparos que dejó como saldo un hombre muerto, un capturado y dos uniformados de la Policía Nacional lesionados.

Los Hechos: Un registro que terminó en balacera

Cerca de las 10 de la noche, uniformados de la Policía abordaron a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Bóxer negra. Según el reporte oficial, en el momento en que los uniformados se disponían a realizar el registro de personas, el parrillero de la motocicleta desenfundó un revólver y disparó a quemarropa contra los oficiales.

A pesar de la sorpresa del ataque, los policías reaccionaron con sus armas de dotación. El parrillero agresor intentó huir a pie, pero cayó neutralizado por la fuerza pública una cuadra más abajo del lugar de los hechos. Por otro lado, el conductor de la motocicleta, identificado como Diego Alejandro Z. A., de 19 años, fue retenido por la comunidad hasta que llegaron los refuerzos policiales para su captura.

Le puede interesar: Soluciones rápidas para conductores: Medellín estrena centro para resolver incidentes viales mediante el diálogo

Estado de salud de los uniformados

Los dos policías heridos fueron trasladados de urgencia a la Policlínica, donde reciben atención médica especializada. Uno de ellos presenta una herida de gravedad en la región maxilar izquierda con salida por la oreja, lo que le provocó una fractura maxilofacial.

Por su parte, el segundo policía sufrió una lesión por arma de fuego en el glúteo derecho y se encuentra bajo observación médica.

Perfil del abatido y material incautado

El hombre neutralizado, cuya identidad aún está por establecer (CNI), tendría entre 25 y 30 años. En el lugar de los hechos, las autoridades hallaron el arma tipo revólver con la que se cometió el ataque.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La zona fue acordonada para las labores de criminalística y la investigación quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para judicializar al capturado por los delitos de tentativa de homicidio contra servidor público y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

¿Ya no son tan bravitos? Hombre le disparó a policías en Aranjuez y terminó muerto: su amigo fue capturado