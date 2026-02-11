De la Espriella no le ‘copia’ a críticas por su rol de abogado y asegura que todo lo hizo “en el marco de la ley”

Resumen: El abogado Abelardo de la Espriella defendió la integridad de su trayectoria profesional frente a los recientes cuestionamientos, asegurando que sus actuaciones se han ceñido estrictamente a la legalidad y que cualquier ataque basado en sus defensas carece de fundamento jurídico. Al afirmar que "todo lo hizo en el marco de la ley", el jurista busca desestimar las críticas externas, reafirmando que su labor en tribunales ha sido un ejercicio técnico protegido por el derecho y desvinculado de las controversias que rodean a sus representados.

El reconocido abogado y empresario Abelardo de la Espriella salió al paso de las recientes críticas y señalamientos que cuestionan su trayectoria, asegurando que su ejercicio profesional ha estado estrictamente apegado a la legalidad.

En una declaración tajante, el jurista minimizó los cuestionamientos en su contra, calificándolos como intentos fallidos de deslegitimar su labor en los tribunales. Según De la Espriella, cualquier señalamiento carece de sustento jurídico si se basa únicamente en los casos que ha liderado como defensor.

“Si lo que hay contra mí son ataques por mi ejercicio profesional, entonces no hay nada, porque todo lo hice en el marco de la ley”, afirmó de manera contundente.

Blindaje jurídico y defensa técnica

El abogado, conocido por representar a figuras de alto perfil en el país, insistió en que el rol del defensor no debe confundirse con las acciones de sus defendidos. Para De la Espriella, la transparencia de sus procesos es su principal escudo ante la opinión pública y las autoridades.

Con esta declaración, el fundador de la firma De la Espriella Lawyers busca cerrar el capítulo de controversias mediáticas, reafirmando que su práctica se ha limitado a utilizar las herramientas que el ordenamiento jurídico colombiano permite.

