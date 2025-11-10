Resumen: Las líderes políticas Sandra Suárez (exministra de Ambiente) y Alicia Arango (exministra de Trabajo) se retiraron de la campaña presidencial de la periodista Vicky Dávila. La salida de estas dos figuras de alto perfil se produce en un momento crucial de la contienda electoral.

¿Ya no le tienen fe? Dos de las mujeres más importantes de la campaña de Vicky Dávila le renunciaron

La campaña presidencial de la periodista Vicky Dávila ha sufrido un golpe significativo con la sorpresiva renuncia de dos figuras clave de su equipo. Se trata de Sandra Suárez, exministra de Ambiente y destacada estratega política, y Alicia Arango, exministra de Trabajo y exembajadora ante la ONU. Ambas líderes políticas han decidido retirarse del equipo de campaña de la aspirante presidencial.

La salida de Suárez y Arango se produce en un momento crucial de la contienda electoral, cuando las precandidaturas están consolidando sus estructuras para la carrera hacia las urnas. Ambas mujeres aportaban una vasta experiencia en la administración pública y una sólida conexión con sectores conservadores y de centro, que Dávila busca atraer.

Aunque no se han detallado oficialmente las razones de su retiro, la decisión de Suárez y Arango genera incertidumbre sobre la dirección y estrategia futura de la campaña de Vicky Dávila.

Sandra Suárez es reconocida por su experiencia en el sector ambiental y su gestión en comunicaciones. Por su parte, Alicia Arango es una figura cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuya trayectoria en el servicio público le había dado un peso considerable al equipo de Dávila.

La campaña de la periodista deberá ahora reorganizar su estructura y buscar nuevos liderazgos que llenen el vacío dejado por dos figuras de tan alto perfil en la política nacional.