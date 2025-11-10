Resumen: Ricardo González, el segundo hombre señalado de agredir mortalmente al estudiante Jaime Esteban Moreno en Bogotá, se entregó a las autoridades en la Fiscalía de Cartagena este lunes. Su entrega, que se produjo lejos de la capital, marca un avance crucial en el esclarecimiento del caso.

¡No aguantó la presión! Se entregó Ricardo, el otro posible implicado en la muerte del joven Jaime Esteban

Se registra un avance decisivo en el esclarecimiento de la trágica muerte de Jaime Esteban Moreno, el estudiante que perdió la vida tras una brutal agresión en Bogotá la madrugada del 31 de octubre. Ricardo González, señalado por los videos de haber propinado la patada que resultó fatal para el joven, se entregó este lunes ante la Fiscalía en la ciudad de Cartagena.

González es el segundo implicado en el caso que se pone a disposición de las autoridades. El primer detenido y judicializado fue Juan Carlos Suárez Ortiz.

El hecho de que González se entregara lejos de la capital, acompañado por su abogada, Gladys Marcela López, sugiere una estrategia de defensa. La abogada declaró a los medios presentes en la Fiscalía de Cartagena que su cliente «nunca tuvo la intención de salir del país, menos aún de refugiarse en Venezuela».

La entrega de Ricardo González ocurre más de diez días después del crimen, que se originó tras una riña en las afueras de la discoteca Before. La Fiscalía había establecido la participación de González de manera contundente tras analizar las grabaciones de seguridad que registraron la agresión a Moreno.

La presentación de González ante la justicia es un paso crucial en el proceso judicial. La Fiscalía deberá ahora cotejar las declaraciones de los implicados con las evidencias recopiladas para determinar la responsabilidad de cada uno en la trágica pérdida de Jaime Esteban Moreno, un caso que ha generado conmoción nacional.

