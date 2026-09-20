Resumen: Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su primer hijo, Gael, quien llegó al mundo el 16 de septiembre de 2026. La actriz compartió en sus redes sociales una fotografía desde el hospital en la que aparece junto al bebé y acompañó la publicación con un emotivo mensaje de bienvenida. La noticia generó una gran cantidad de reacciones y mensajes de felicitación por parte de sus seguidores, amigos y colegas del entretenimiento.

¡Ya nació Gael! Lina Tejeiro confirmó la llegada de su bebé con una emotiva foto

Después de varios meses de compartir con sus seguidores diferentes momentos de su embarazo, Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su primer hijo, Gael, quien llegó al mundo el 16 de septiembre de 2026.

La actriz y empresaria dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó la primera fotografía junto al recién nacido. En la imagen aparece recostada sobre una camilla mientras sostiene a su bebé en brazos y lleva gafas oscuras.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje en el que Tejeiro presentó oficialmente a su hijo y confirmó la fecha en la que nació:

“Bienvenido amor de mi vida GAEL 16.09.2026”.

El anuncio generó rápidamente reacciones entre personas cercanas a la actriz, colegas del entretenimiento y usuarios que habían seguido su embarazo. La publicación también permitió conocer el primer registro público de Tejeiro junto a su bebé después del nacimiento.

Esto le podría interesar: Reconocida influencer confirmó la muerte de su bebé recién nacida: “Te amamos mucho, princesita”

Un embarazo que compartió con sus seguidores

Tejeiro había hecho público su embarazo en abril de 2026, cuando anunció que estaba esperando a su primer bebé. Posteriormente, la actriz reveló que se trataba de un niño y que había elegido el nombre Gael. Desde entonces, fue mostrando diferentes momentos de la gestación y habló en varias ocasiones sobre los cambios que representaba para ella convertirse en mamá.

El nombre del bebé ya había sido dado a conocer meses atrás. En junio, Tejeiro compartió fotografías relacionadas con la Selección Colombia y utilizó una pequeña camiseta con el nombre Gael para revelar que esperaba un niño.

Su embarazo también estuvo relacionado con su participación en MasterChef Celebrity, programa en el que estuvo durante parte de la gestación antes de retirarse de la competencia.

La llegada de su primer hijo

Con el nacimiento de Gael, Lina Tejeiro comenzó una nueva etapa de su vida personal después de haber documentado públicamente buena parte de su embarazo. La actriz había compartido con sus seguidores detalles relacionados con la preparación para la llegada del bebé y diferentes fotografías de su proceso de gestación.

En los días previos al nacimiento se habían conocido versiones sobre su posible ingreso a una clínica de Bogotá. Algunos medios reportaron que habría llegado a la Fundación Santa Fe, aunque inicialmente no existía una confirmación pública de que Gael hubiera nacido.

Ahora, con la publicación realizada por la propia actriz, quedó confirmado el nacimiento del bebé