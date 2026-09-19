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Resumen: Melissa Gutiérrez confirmó el fallecimiento de su bebé el 18 de septiembre de 2026 mediante una publicación en Instagram, donde compartió fotografías junto a su pareja, Jordan García, y dedicó un mensaje de despedida a la niña. La creadora de contenido expresó el amor que sentía por su bebé y manifestó su deseo de tener nuevamente la oportunidad de ser mamá. Tras compartir la noticia, recibió mensajes de solidaridad de sus seguidores y personas relacionadas con el entretenimiento.

Reconocida influencer confirmó la muerte de su bebé recién nacida: “Te amamos mucho, princesita”

La creadora de contenido Melissa Gutiérrez confirmó el fallecimiento de su bebé a través de sus redes sociales. La noticia fue compartida el viernes 18 de septiembre de 2026, cuando la influencer publicó varias fotografías en las que aparece junto a su pareja y su hija.

La publicación fue acompañada por un mensaje en el que Gutiérrez expresó el amor que siente por la bebé y se despidió de ella. La creadora de contenido también manifestó que espera que la vida le permita volver a ser madre en el futuro.

Una despedida que compartió con sus seguidores

En las imágenes publicadas en Instagram, Melissa Gutiérrez aparece junto a su pareja, el futbolista y arquero Jordan García, mientras atraviesan este momento familiar.

Junto a las fotografías, la influencer escribió un mensaje dirigido directamente a su bebé, en el que habló del vínculo que alcanzó a construir con ella y del recuerdo que conservará.

“Te amamos mucho, princesita. Cuídanos y guíanos siempre a tu papi y a mí. Lo mejor que me pasó fuiste tú, sin duda. Feliz de poder haberte conocido”, escribió la creadora de contenido.

En la misma publicación, Gutiérrez también hizo referencia a las peticiones que había hecho durante este proceso y señaló: “Le pedí mucho a Dios que mi bebé le sirviera y, bueno, solo él sabe nuestro destino”.

Sus palabras estuvieron acompañadas por fotografías en las que aparece junto a su pareja durante la despedida de la niña.

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También habló de volver a ser mamá

Además de la publicación con las fotografías, Melissa Gutiérrez se refirió en sus historias de Instagram al futuro y manifestó su deseo de tener nuevamente la oportunidad de ser madre.

La creadora de contenido decidió hacer pública la pérdida y compartir con sus seguidores parte de este momento personal, mientras recibe mensajes de acompañamiento después de dar a conocer el fallecimiento de su bebé.

La noticia generó numerosas muestras de solidaridad en redes sociales. Seguidores de Gutiérrez y personas relacionadas con el mundo del entretenimiento le enviaron mensajes de apoyo luego de conocer la situación.

Su relación con Jordan García

Melissa Gutiérrez mantiene una relación con Jordan García, futbolista colombiano que se desempeña como arquero. Ambos esperaban la llegada de su bebé y aparecen juntos en las fotografías que la creadora de contenido compartió para comunicar la pérdida.

La pareja ha recibido mensajes de acompañamiento después de que Gutiérrez hiciera pública la noticia mediante sus redes sociales.

Por ahora, la información conocida sobre el fallecimiento corresponde a lo comunicado directamente por Melissa Gutiérrez en sus plataformas digitales. La creadora de contenido no ha dado a conocer públicamente mayores detalles sobre las circunstancias de la muerte de su bebé.

La publicación se convirtió así en la manera que encontró Gutiérrez para despedirse de su hija y compartir con sus seguidores el difícil momento que atraviesa junto a su pareja.