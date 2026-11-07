¡Ya llegó la Navidad a Nueva York! El árbol del Rockefeller Center 2026 ya está en Manhattan

Resumen: El árbol de Navidad del Rockefeller Center 2026, un abeto de Noruega de 76 pies donado por una familia de West Edmeston, llegó este sábado a Manhattan. Será decorado con 50.000 luces LED y una estrella Swarovski de 900 libras, y su encendido será el 2 de diciembre por NBC y Peacock. Estará en exhibición hasta el 9 de enero de 2027.

La Navidad ya empezó a sentirse en Nueva York. Este sábado 7 de noviembre, el emblemático árbol del Rockefeller Center llegó a su plaza en Midtown Manhattan, dando inicio oficial a una de las temporadas navideñas más famosas del mundo, la misma que cada año atrae a millones de visitantes, incluidos muchos colombianos que viajan a la Gran Manzana en diciembre.

Se trata de un imponente abeto de Noruega de 76 pies de altura (unos 23 metros), 50 pies de diámetro (15 metros) y cerca de 11 toneladas de peso, con aproximadamente 75 años de edad. El árbol fue donado por una familia de West Edmeston, una pequeña comunidad del norte del estado de Nueva York, a unos 320 kilómetros de Manhattan.

El abeto fue cortado el jueves 5 de noviembre y, envuelto para su transporte, fue izado con una grúa sobre un remolque de 100 pies de largo para emprender un viaje de unas 200 millas hasta el corazón de la ciudad. Alrededor de las 7:30 de la mañana de este sábado, el camión giró hacia la plaza del Rockefeller Center ante cientos de curiosos que madrugaron para presenciar la llegada, dentro de la jornada conocida como «Meet the Tree Day», que el complejo celebra por segundo año consecutivo con actividades familiares y espacios para fotografías.

Como manda la tradición, la familia que donó el árbol ayudó a los trabajadores a clavar con un mazo una pieza metálica en el tronco, antes de que una grúa lo levantara y lo asegurara en su base, donde quedará rodeado de andamios durante los próximos días para su decoración.

¿Quién elige el árbol del Rockefeller Center?

El encargado de escoger cada año este árbol es Erik Pauze, jardinero jefe del Rockefeller Center, quien lleva más de tres décadas recorriendo el estado de Nueva York y otros rincones del país en busca del ejemplar perfecto. El de 2026 salió de una propiedad en West Edmeston, en el condado de Otsego.

¿Cuándo será el encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center 2026?

La esperada ceremonia de encendido se realizará el miércoles 2 de diciembre de 2026, entre las 7:00 y las 10:00 de la noche (hora del este de Estados Unidos, la misma de Colombia), durante el especial «Christmas in Rockefeller Center», que se transmitirá en vivo por NBC y la plataforma Peacock. El momento de la iluminación está previsto hacia las 10:00 de la noche.

Para entonces, el abeto lucirá más de 50.000 luces LED multicolores distribuidas a lo largo de unas cinco millas de cable (unos ocho kilómetros) y será coronado por la icónica estrella Swarovski: una pieza de 900 libras (unos 408 kilogramos) con 70 puntas cubiertas por tres millones de cristales, diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind en 2018.

¿Hasta cuándo se podrá visitar el árbol?

El árbol permanecerá en exhibición hasta el 9 de enero de 2027. Tras el encendido, estará iluminado todos los días de 5:00 de la mañana a medianoche; el día de Navidad permanecerá encendido las 24 horas y en Año Nuevo hasta las 9:00 de la noche. Cuando termine la temporada, su madera será procesada y donada a la organización Habitat for Humanity para proyectos de construcción de viviendas, como ocurre cada año.

La tradición del árbol navideño del Rockefeller Center comenzó en 1931, en plena Gran Depresión, cuando los trabajadores de la construcción del complejo levantaron un primer árbol en el terreno. Desde entonces se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos de la Navidad en Estados Unidos y en una parada obligada para los turistas que visitan Nueva York en diciembre.

La plaza además vive una temporada especial: la famosa pista de patinaje sobre hielo The Rink at Rockefeller Center celebra su temporada número 90 y el 14 de noviembre abrirá «The Elf Experience» en HERO, una experiencia inmersiva inspirada en la película «Elf», con escenarios como el Bosque de Bastones de Caramelo, el taller de Santa Claus y los grandes almacenes Gimbels.

Así que si usted tiene planeado viajar a Nueva York en diciembre, ya sabe: desde el 2 de diciembre podrá ver en todo su esplendor el árbol más famoso de la Navidad, con sus 50.000 luces y su estrella de cristales, en pleno corazón de Manhattan.

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