Resumen: La decisión del presidente Gustavo Petro de desconocer los resultados de la primera vuelta presidencial ha desatado un rechazo nacional generalizado, luego de que la Registraduría Nacional emitiera el Boletín nro. 106 confirmando la normalidad del 99,98 % de los escrutinios avalados por los jueces de la República. Mientras el mandatario insiste de forma aislada en la existencia de un fraude masivo —denunciando alteraciones ilegales en el software de votación que supuestamente inflaron el censo por más de 885.000 cédulas y alteraron mesas para favorecer al candidato opositor Abelardo sobre Iván Cepeda—, diversos sectores políticos y gremiales han calificado su postura como un peligroso atentado contra la democracia, especialmente después de que el propio Cepeda reconociera los resultados institucionales de cara a la segunda vuelta del 21 de junio.

Ya hubo escrutinio de los jueces y confirman que no hubo fraude, pero Petro no quiere reconocer los resultados

Una fuerte tormenta política y un rechazo generalizado desde diversos sectores institucionales, políticos y gremiales caen sobre el presidente Gustavo Petro. Esto ocurre tras su decisión de desconocer los resultados de la primera vuelta presidencial y denunciar un supuesto fraude masivo.

La postura del mandatario ha sido calificada por la oposición y analistas como un «atentado contra la democracia», especialmente después de que la Registraduría Nacional del Estado Civil emitiera el Boletín nro. 106 este 2 de junio de 2026, confirmando que el escrutinio oficial —en manos de los jueces de la República— alcanzó el 99,98 % con absoluta normalidad.

El veredicto judicial e institucional: Cero fraude

El más reciente boletín de la Registraduría dejó prácticamente sin piso legal las reclamaciones ejecutivas. El documento oficial ratifica las plenas garantías del proceso a través de los siguientes puntos clave:

Coincidencia casi perfecta: El escrutinio adelantado de forma autónoma por los jueces de la República registró un 99,94 % de coincidencia frente a los datos del preconteo inicial.

Proceso blindado y exitoso: La entidad enfatizó que las modificaciones en la consolidación fueron «mínimas», demostrando la transparencia y el éxito del sistema.

Pendiente mínimo por clima: De las más de 122.000 mesas instaladas, solo restan 33 por escrutar debido a dificultades climáticas que retrasaron el traslado del material electoral en zonas apartadas.

Con el respaldo de los jueces, la Registraduría dio un parte de tranquilidad y anunció el inicio formal de los preparativos y auditorías de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

El contraataque de Petro: Las polémicas cifras con las que insiste en el fraude

A pesar del contundente reporte técnico y del aval de los jueces, el presidente Petro se mantiene firme en su desacato y ha encendido las alarmas al asegurar que posee pruebas de una supuesta manipulación en la División Político Administrativa (DIVIPOL) a través del software de la firma privada de los «hermanos Bautista».

A través de sus declaraciones, el mandatario insistió en que el sistema fue modificado ilegalmente el pasado 26 de mayo de 2026 (a la 1:21:35 p. m. y a las 7:21:13 p. m.) para alterar los datos de la siguiente manera:

Censo alterado: Sostiene que el censo oficial de 41.421.973 ciudadanos fue cambiado en el software a 42.307.373, introduciendo supuestamente 885.409 cédulas por fuera de la fecha legal.

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Mesas duplicadas: Asegura que mientras las mesas oficiales eran 120.527, el sistema de conteo reportó 122.020, creando un excedente de 1.493 mesas.

Votaciones atípicas: Denunció la existencia de 5.300 mesas con votaciones de entre 300 y 700 votos por día, asegurando que allí se fraguó la ventaja de 635.000 votos con la que el candidato opositor, Abelardo de la Espriella, superó al aspirante oficialista, Iván Cepeda.

«Dije que no reconocí los datos del preconteo… porque tengo datos. El registrador se negó permanentemente a entregar el código fuente», sentenció Petro, desafiando directamente la legitimidad del proceso.

Lluvia de críticas: Un presidente aislado en su propia narrativa

La insistencia del jefe de Estado en desconocer las elecciones ha provocado una ola de rechazo sin precedentes en el país. Diversos líderes políticos le exigen respeto por las instituciones y prudencia para evitar brotes de violencia o desorden civil.

1. El candidato oficialista lo deja solo

El golpe más duro a la narrativa del presidente provino de su propio sector. El candidato de izquierda, Iván Cepeda, optó por la vía institucional, reconoció los resultados de la jornada y extendió públicamente una invitación a debatir a su contrincante, Abelardo de la Espriella. Esta postura de Cepeda dejó al presidente Petro completamente aislado en su radicalismo.

2. Alerta en la oposición y gremios

Desde la oposición, partidos como el Centro Democrático y el movimiento de Abelardo de la Espriella rechazaron tajantemente las acusaciones, tildándolas de «maniobra peligrosa» para deslegitimar la voluntad popular ante una eventual derrota. Sectores gremiales y analistas coinciden en que sembrar dudas sobre un sistema validado al 99,94 % por los propios jueces de la República pone en riesgo la estabilidad del país de cara a la segunda vuelta.

Con la Registraduría marchando en firme hacia las urnas el 21 de junio y los jueces cerrando los escrutinios sin novedades, la posición de Petro abre una grieta institucional inédita en la historia reciente de Colombia, donde el propio mandatario desconoce las reglas de juego del Estado que preside.

Ya hubo escrutinio de los jueces y confirman que no hubo fraude, pero Petro no quiere reconocer los resultados