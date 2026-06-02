Caso Valeria Afanador da giro inesperado: imputarán a dos docentes

Resumen: La Fiscalía imputará cargos a dos docentes por la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció en Cajicá y fue hallada sin vida en el río Frío.

El caso de Valeria Afanador dio un nuevo giro judicial nueve meses después de la desaparición y posterior hallazgo sin vida de la menor de 10 años en Cajicá, Cundinamarca.

La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará la imputación de cargos contra dos docentes vinculados a la institución educativa donde estudiaba la niña.

Según informó el ente investigador, los profesores Emely y Danny deberán responder por el delito de homicidio culposo. La decisión hace parte de las investigaciones que buscan establecer posibles responsabilidades alrededor de la muerte de Valeria Afanador, ocurrida en agosto de 2025.

La menor fue reportada como desaparecida el 12 de agosto de ese año en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. Su búsqueda movilizó durante más de dos semanas a organismos como la Policía, el Ejército, la Fiscalía, el CTI y los Bomberos. Finalmente, 18 días después, su cuerpo fue encontrado en el río Frío.

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Durante las pesquisas, las autoridades revisaron grabaciones de cámaras de seguridad de la institución. En los videos se observa a la estudiante jugando con un balón y acercándose en varias ocasiones a una cerca que separaba el plantel educativo del afluente. De acuerdo con la investigación, la niña atravesó la barrera en repetidas oportunidades hasta que desapareció del lugar.

La determinación de la Fiscalía quedó consignada en una comunicación oficial emitida por la Fiscalía Primera de Vida de Zipaquirá, en respuesta a una solicitud presentada por familiares de la víctima. Allí se confirmó que la solicitud de audiencia de imputación sería radicada ante jueces con función de control de garantías de Cajicá.

Las autoridades sostienen que los docentes tenían bajo su responsabilidad el cuidado de Valeria Afanador al momento de los hechos. Ahora será la justicia la encargada de definir si existieron omisiones o conductas que contribuyeron al fatal desenlace que conmocionó al país.

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