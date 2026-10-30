Ya habrían identificado a la víctima del sicariato en un taxi en Cali: sería un narco «duro»

Foto: Redes Sociales.

Ya habrían identificado a la víctima del sicariato en un taxi en Cali. Empezó a circular la que sería la identidad del hombre asesinado a tiros dentro de un taxi en Cali, en el ataque sicarial registrado en la tarde de este jueves 29 de octubre. Según versiones que circulan en redes, la víctima sería Fabio Obando González, de 62 años.

¿Qué se sabe del ataque?

El hecho ocurrió en el suroccidente de la capital vallecaucana, en el barrio Belisario Caicedo, de la comuna 20, sobre la carrera 56 con calle 7, en inmediaciones del Centro de Bienestar Animal. Hombres armados que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra el interior del taxi y luego huyeron con rumbo desconocido.

El pasajero murió en el mismo lugar de los hechos. El conductor del vehículo resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial cercano. Hasta el momento no se reportan capturados.

¿Qué dicen las versiones sobre la víctima?

De acuerdo con lo que circula en redes, el hombre asesinado sería Fabio Obando González, de 62 años, quien habría muerto dentro del vehículo tras el ataque a disparos. La identificación se conoce a través de esas publicaciones, y las autoridades aún no han entregado un reporte con el nombre de la víctima.

Los primeros reportes sobre el caso señalaban que el pasajero había perdido la vida en el lugar y que el taxista era atendido por heridas de bala, sin dar detalles sobre quién viajaba en el vehículo.

Esas mismas versiones lo describen como un narco «duro», señalamiento que circula en redes y que no ha sido entregado por las autoridades.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Las investigaciones

Las autoridades llegaron al sector, acordonaron la zona y adelantaron las diligencias de rigor, entre ellas el levantamiento del cuerpo y la recolección de elementos materiales probatorios. Ahora buscan establecer quiénes son los responsables del ataque, cuál fue el móvil y si el objetivo de los sicarios era el pasajero o el conductor.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre las circunstancias del hecho y sobre la víctima, cuyo nombre sería el que hoy circula en redes.

Una ciudad golpeada por el sicariato

Este nuevo hecho de sangre se suma a la violencia armada que ha sacudido a Cali en las últimas semanas. El pasado lunes 26 de octubre, el jefe de Recursos Humanos de una empresa de aseo fue asesinado a tiros cuando llegaba a su casa, en el oriente de la ciudad, y días antes una patrullera de la Policía Metropolitana murió tras resultar herida en una balacera en el centro.

La comuna 20, en el suroccidente caleño, ha sido escenario de varios hechos violentos en los últimos meses, y sus habitantes han pedido mayor acompañamiento de las autoridades en las calles. El gremio de los taxistas, una de las poblaciones más expuestas a ataques con arma de fuego, vuelve a quedar en el centro de la preocupación.

Lea también: Ataque sicarial contra un taxi en el suroccidente de Cali deja un muerto y un herido