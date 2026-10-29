Resumen: Un ataque sicarial contra un taxi en el barrio Belisario Caicedo de Cali dejó un pasajero muerto y el conductor herido. Los atacantes, que se movilizaban en motocicleta, huyeron y no hay capturados.

Ataque sicarial contra un taxi en el suroccidente de Cali deja un muerto y un herido

Foto: Redes Sociales.

Un nuevo ataque sicarial sacudió a Cali en la tarde de este jueves 29 de octubre, cuando hombres armados que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra el interior de un taxi que transitaba por el suroccidente de la ciudad. El violento hecho dejó una persona muerta y un herido.

¿Dónde ocurrió el ataque sicarial?

Los hechos se registraron en el barrio Belisario Caicedo, de la comuna 20, en el suroccidente de la capital vallecaucana. El punto exacto del ataque es la carrera 56 con calle 7, un sector residencial ubicado en las inmediaciones del Centro de Bienestar Animal.

De acuerdo con la información que circula en redes y que fue recogida por medios locales, los atacantes se acercaron al vehículo de servicio público y dispararon contra sus ocupantes. Tras cometer el ataque, emprendieron la huida con rumbo desconocido.

El hecho generó alarma entre los residentes del sector, que escucharon las detonaciones. Imágenes que circulan en redes muestran el taxi amarillo detenido en la vía, rodeado por curiosos y uniformados que acordonaron la zona mientras se adelantaban las primeras diligencias.

¿Qué se sabe de las víctimas?

La ráfaga de disparos cobró la vida del pasajero que viajaba en el taxi, quien falleció en el mismo lugar de los hechos. Hasta el momento su identidad no ha sido revelada.

El conductor del vehículo resultó herido por los impactos de bala y fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial cercano, donde recibe atención médica. Por ahora se desconoce su estado de salud.

¿Qué se sabe de los responsables?

Los presuntos responsables serían sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta y que, tras disparar contra el taxi, huyeron del sector. Hasta el momento no se reportan personas capturadas por este hecho.

La hipótesis que se maneja es que se trataría de un ataque dirigido, aunque por ahora se desconoce si el objetivo de los sicarios era el pasajero que perdió la vida o el conductor del vehículo, que sobrevivió a la balacera.

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Las autoridades fueron alertadas y llegaron al lugar para adelantar las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cuerpo y la recolección de elementos materiales probatorios, que servirán para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque.

La comuna 20, ubicada en el suroccidente de Cali, ha sido escenario de varios hechos violentos en los últimos meses, por lo que los residentes del sector han pedido un mayor acompañamiento de las autoridades en las calles.

Una ciudad golpeada por el sicariato

Este nuevo hecho de sangre se suma a la ola de violencia que ha sacudido a Cali en las últimas semanas. El pasado lunes 26 de octubre, el jefe de Recursos Humanos de una empresa de aseo fue asesinado a tiros cuando llegaba a su casa, en el oriente de la ciudad, en un ataque que también es materia de investigación.

Días antes, una patrullera de la Policía Metropolitana falleció tras resultar gravemente herida en medio de una balacera que se presentó en pleno centro de Cali, cuando los uniformados repelían un intento de atraco.

Los ataques con arma de fuego en la vía pública mantienen en vilo a los caleños y han encendido las alarmas sobre la situación de seguridad en la capital del Valle del Cauca, donde la ciudadanía pide resultados concretos contra las estructuras criminales que operan en la ciudad. El gremio de los taxistas, una de las poblaciones más expuestas a la violencia en las calles, vuelve a quedar en el centro de la preocupación.

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