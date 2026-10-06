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Resumen: Tres hombres fueron condenados por el homicidio y hurto de un hombre ocurrido el 11 de mayo de 2025 en Medellín. La víctima fue encontrada en una zona boscosa del barrio Girardot con 18 heridas de arma cortopunzante, luego de haber sido abordada junto a otra persona en Castilla. Cristian Durango fue sentenciado a 17 años y 8 meses de prisión, mientras que Daniel Villa y Luis Aristizábal recibieron penas de 11 años cada uno. Por los mismos hechos, Mateo Diosa continúa en etapa de juicio.

¡Ya fueron condenados! Tres hombres pagarán hasta 17 años por crimen ocurrido en Medellín

Tres hombres fueron condenados por su responsabilidad en el homicidio y hurto de una persona ocurrido en mayo de 2025 en Medellín. Las sentencias se produjeron luego de que un juez de conocimiento avalara el preacuerdo alcanzado entre los procesados y la Fiscalía General de la Nación.

Los condenados son Cristian Durango, alias Tombito; Daniel Villa, alias Piña, y Luis Aristizábal, alias Melvin. Los tres fueron declarados responsables de los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos agravados.

El crimen ocurrió en mayo de 2025

Los hechos investigados ocurrieron el 11 de mayo de 2025, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre en una zona boscosa del barrio Girardot, en Medellín. La víctima presentaba 18 heridas ocasionadas con un arma cortopunzante.

La investigación adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional permitió establecer cómo se habría desarrollado el crimen y la participación de los ahora condenados.

De acuerdo con las pruebas recopiladas durante el proceso, la víctima se encontraba acompañada por otra persona cuando ambos fueron abordados en el barrio Castilla por presuntos integrantes de una organización criminal que delinque en el sector.

Los dos hombres fueron sacados de Castilla

Según lo establecido en la investigación, quienes los abordaron los señalaron de haber cometido un robo en un establecimiento comercial. Posteriormente, fueron trasladados fuera de la zona en varias motocicletas.

Durante el recorrido, uno de los dos hombres consiguió escapar. La otra víctima, en cambio, fue atacada en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante.

Las heridas le causaron la muerte y, posteriormente, su cuerpo fue abandonado en una zona despoblada, donde fue encontrado el 11 de mayo de 2025.

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Estas son las condenas

Tras el proceso judicial y el aval del preacuerdo suscrito con la Fiscalía, el juez determinó las penas para los tres responsables.

Cristian Durango, alias Tombito, recibió una condena de 17 años y 8 meses de prisión.

Por su parte, Daniel Villa, alias Piña, y Luis Aristizábal, alias Melvin, fueron sentenciados a 11 años de prisión cada uno.

Los tres fueron condenados por su responsabilidad en los delitos de homicidio y hurto calificado, conductas que fueron consideradas agravadas dentro del proceso.

Otro procesado continúa en juicio

La investigación judicial por estos mismos hechos aún no termina para todas las personas vinculadas al caso. Mateo Diosa se encuentra actualmente en etapa de juicio y deberá afrontar el proceso correspondiente por los mismos delitos relacionados con este crimen.