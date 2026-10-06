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    Grave accidente en la Avenida Regional: motocicleta quedó bajo las llantas de una tractomula a la altura de Toscana

    Debido a la posición de los vehículos pesados y la atención de la emergencia, la calzada presenta un cierre parcial que ha generado congestión

    Publicado por: SoloDuque

    Grave accidente en la Avenida Regional: motocicleta quedó bajo las llantas de una tractomula a la altura de Toscana

    Resumen: Un aparatoso accidente de tránsito se reportó en la Avenida Regional, sentido norte-sur a la altura del sector de Toscana, complicando la movilidad en el norte del Valle de Aburrá.

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    Minuto30.com .- Un grave accidente de tránsito se registró durante la tarde de este martes en la Avenida Regional, alterando significativamente la movilidad en el norte del Valle de Aburrá. El siniestro vial ocurrió en la calzada con sentido norte-sur, específicamente a la altura del sector conocido como Toscana.

    De acuerdo con los primeros reportes e imágenes captadas en el lugar de los hechos, una motocicleta terminó atrapada debajo de las llantas delanteras de una tractomula cargada con postes de luz que transitaba por este importante corredor vial. Dada la mecánica y la magnitud del choque, testigos presenciales advierten sobre la gravedad de la situación.

    moto en llantas de un camion toscana

    Hasta el momento, las autoridades competentes y los organismos de socorro que se desplazan al lugar no han emitido un reporte oficial sobre el estado de salud del motociclista involucrado ni las causas exactas que originaron el choque.

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    Debido a la posición de los vehículos pesados y la atención de la emergencia, la calzada presenta un cierre parcial que ha generado una fuerte congestión vehicular en la zona. Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores transitar con precaución, tener paciencia o tomar rutas alternas mientras se realizan las labores de rescate, peritaje y remoción de los automotores.

    accidente toscana

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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