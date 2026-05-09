¡Ya fue controlado! El voraz incendio en Boston dejó 16 personas atendidas y varias viviendas afectadas

Resumen: El incendio estructural registrado en los límites entre los barrios Boston y Caicedo, en Medellín, ya fue controlado por Bomberos Medellín con apoyo de Bomberos Itagüí. La emergencia ocurrió en una bodega de reciclaje y dejó 16 personas atendidas, según la Secretaría de Salud. Actualmente se evalúan afectaciones en tres bodegas y seis viviendas, mientras la Alcaldía activó apoyo social para las familias impactadas.

Las autoridades confirmaron que fue controlado el incendio estructural registrado en los límites entre los barrios Boston y Caicedo, en jurisdicción de la comuna 9 – Buenos Aires y la comuna 10 – La Candelaria, en Medellín.

La emergencia, que generó preocupación entre la comunidad por la intensidad de las llamas y el riesgo de propagación, se presentó en una bodega de reciclaje, lo que obligó al despliegue de varias unidades de socorro.

Según el reporte oficial, la atención estuvo a cargo de cuatro tripulaciones de Bomberos Medellín, con apoyo de dos tripulaciones de Bomberos Itagüí, quienes lograron contener el fuego y evitar que se extendiera hacia otras estructuras cercanas y viviendas del sector.

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La operación también contó con el acompañamiento de cuatro ambulancias de la Secretaría de Salud, además de ocho agentes de movilidad y 11 unidades de la Defensa Civil, quienes participaron en el control de la emergencia y en la atención de las personas afectadas.

De acuerdo con el balance entregado por la Secretaría de Salud, 16 personas fueron atendidas durante el operativo.

Actualmente, equipos técnicos adelantan la evaluación de posibles daños en tres bodegas de reciclaje y seis viviendas cercanas.

Asimismo, la Administración Distrital informó que ya fue activada la comisión social junto con el equipo técnico, con el fin de acompañar a las familias y ciudadanos impactados por esta situación.