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    ¡Ya fue controlado! El voraz incendio en Boston dejó 16 personas atendidas y varias viviendas afectadas

    El operativo conjunto entre los cuerpos de bomberos de Medellín e Itagüí logró evitar que la conflagración se extendiera a más predios.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Ya fue controlado! El voraz incendio en Boston dejó 16 personas atendidas y varias viviendas afectadas

    Resumen: El incendio estructural registrado en los límites entre los barrios Boston y Caicedo, en Medellín, ya fue controlado por Bomberos Medellín con apoyo de Bomberos Itagüí. La emergencia ocurrió en una bodega de reciclaje y dejó 16 personas atendidas, según la Secretaría de Salud. Actualmente se evalúan afectaciones en tres bodegas y seis viviendas, mientras la Alcaldía activó apoyo social para las familias impactadas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades confirmaron que fue controlado el incendio estructural registrado en los límites entre los barrios Boston y Caicedo, en jurisdicción de la comuna 9 – Buenos Aires y la comuna 10 – La Candelaria, en Medellín.

    La emergencia, que generó preocupación entre la comunidad por la intensidad de las llamas y el riesgo de propagación, se presentó en una bodega de reciclaje, lo que obligó al despliegue de varias unidades de socorro.

    ¡Ya fue controlado! El voraz incendio en Boston dejó 16 personas atendidas y varias viviendas afectadas

    Foto: Cortesía

    Según el reporte oficial, la atención estuvo a cargo de cuatro tripulaciones de Bomberos Medellín, con apoyo de dos tripulaciones de Bomberos Itagüí, quienes lograron contener el fuego y evitar que se extendiera hacia otras estructuras cercanas y viviendas del sector.

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    La operación también contó con el acompañamiento de cuatro ambulancias de la Secretaría de Salud, además de ocho agentes de movilidad y 11 unidades de la Defensa Civil, quienes participaron en el control de la emergencia y en la atención de las personas afectadas.

    ¡Ya fue controlado! El voraz incendio en Boston dejó 16 personas atendidas y varias viviendas afectadas

    Foto: Cortesía

    De acuerdo con el balance entregado por la Secretaría de Salud, 16 personas fueron atendidas durante el operativo.
    Actualmente, equipos técnicos adelantan la evaluación de posibles daños en tres bodegas de reciclaje y seis viviendas cercanas.

    Asimismo, la Administración Distrital informó que ya fue activada la comisión social junto con el equipo técnico, con el fin de acompañar a las familias y ciudadanos impactados por esta situación.

    ¡Ya fue controlado! El voraz incendio en Boston dejó 16 personas atendidas y varias viviendas afectadas

    Foto: Cortesía

    ¡Ya fue controlado! El voraz incendio en Boston dejó 16 personas atendidas y varias viviendas afectadas

    Foto: Cortesía


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