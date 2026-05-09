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Resumen: Un incendio estructural de gran magnitud se registró este sábado 9 de mayo en el barrio Boston de Medellín, en un inmueble ubicado en la carrera 38 con calle 52. Tres tripulaciones de Bomberos Medellín atendieron la emergencia y realizaron labores para controlar las llamas y evitar su propagación. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque los daños materiales serían considerables, mientras las autoridades investigan las causas del hecho.

¡Alarma en Medellín! Voraz incendio consumió gran parte de un inmueble en el barrio Boston

Un incendio estructural de gran magnitud se registró hacia el mediodía de este sábado 9 de mayo en el barrio Boston, en el centro-oriente de Medellín, generando alarma entre los habitantes del sector por la rápida propagación de las llamas.

La emergencia tuvo lugar en una edificación ubicada en la carrera 38 con calle 52, donde, según lo observado por la comunidad, el fuego se expandió con rapidez y afectó de manera significativa una construcción de tipo mixto. La situación provocó una densa columna de humo negro que pudo ser vista desde varios puntos de la ciudad.

Respuesta de los organismos de emergencia

Ante la magnitud del incendio, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín desplegó tres tripulaciones para atender la emergencia. Los equipos llegaron al lugar con el objetivo de controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a las viviendas cercanas, teniendo en cuenta que se trata de una zona con alta densidad de construcciones.

En medio de las labores, los bomberos trabajaron con líneas de agua para contener la propagación del incendio, mientras la comunidad apoyaba despejando el acceso para los vehículos de emergencia y retirando algunos objetos de inmuebles aledaños como medida preventiva.

Incendio estructural de grandes proporciones en el barrio Boston de Medellín. pic.twitter.com/DljDOOHw66 — Julián Vásquez (@Julian_VasquezP) May 9, 2026

Balance preliminar y atención del caso

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades locales, hasta el momento no se registran personas lesionadas. Sin embargo, los daños materiales en la estructura afectada serían considerables, especialmente en la parte superior del inmueble donde el fuego tuvo mayor impacto.

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En paralelo, organismos de atención de emergencias continúan en el lugar realizando labores de enfriamiento y remoción de escombros, con el fin de asegurar completamente la zona y evitar posibles reactivaciones del fuego.

Preocupante este incendio a esta hora en em barrio Boston @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/chUoNmQEyf — Velia Vidal (@veliamares) May 9, 2026

La emergencia también se habría presentado en un inmueble donde funcionaba una actividad comercial relacionada con carpintería, según información preliminar conocida en el sector.

Investigación de las causas

Una vez controlada la situación, las autoridades iniciarán las respectivas investigaciones para determinar el origen del incendio. Por ahora, no se han establecido las causas que generaron la conflagración, que sigue siendo materia de análisis por parte de los organismos competentes.

La situación permanece en seguimiento mientras se espera un reporte oficial más detallado sobre el estado de la estructura y las condiciones en las que se originaron las llamas.