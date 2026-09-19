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Resumen: Los cuerpos de los cinco ocupantes de la avioneta accidentada en zona rural de Pueblo Rico fueron trasladados a Pereira, donde se adelantarán los procedimientos correspondientes con Medicina Legal. Posteriormente, serán llevados a Bogotá para continuar con el proceso y ser entregados a sus familiares, mientras las autoridades avanzan en la investigación para establecer las causas del accidente.

¡Ya están en Pereira! Trasladaron los cuerpos de los cinco ocupantes de la avioneta accidentada en Pueblo Rico

La recuperación de los cuerpos de los cinco ocupantes de la avioneta HK-4985, accidentada en una zona rural de Pueblo Rico, Risaralda, permitió avanzar a una nueva fase de la atención de la emergencia. Tras ser ubicados los restos de la aeronave y confirmarse el fallecimiento de quienes viajaban a bordo, comenzó la coordinación para extraer los cuerpos del lugar.

El siguiente destino será Pereira, donde serán recibidos en las instalaciones del Batallón San Mateo. Allí se adelantarán los procedimientos correspondientes con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses antes de continuar con el traslado hacia Bogotá.

En la aeronave viajaban Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo, quienes hacían parte de una misión médica, además del piloto Mehmet Cankaya.

Un operativo condicionado por el terreno

La ubicación del accidente representó una dificultad adicional para los equipos de emergencia debido a las características del área donde cayó la aeronave. El punto del siniestro está en una zona rural de Pueblo Rico, en un sector fronterizo entre Risaralda y Chocó y cercano al cerro Tatamá.

El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, se refirió a las condiciones que enfrentaron los equipos encargados de llegar hasta el sitio.

«Es un sector que permanece completamente nublado y donde las condiciones meteorológicas son sumamente difíciles. No es el primer accidente en el lugar; hace más de 20 años un avión de la Fuerza Aérea colisionó allí. Es una zona geográfica de mucho cuidado para la aeronavegación», explicó.

Así será el traslado de los cuerpos

De acuerdo con la información preliminar, la extracción se realizará mediante un helicóptero que llevará los cuerpos hasta las instalaciones del Batallón San Mateo, en Pereira.

Una vez allí, se dará paso a los procedimientos a cargo de Medicina Legal, necesarios antes de que los cuerpos sean entregados a sus familiares.

Posteriormente, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Risaralda, realizarán el traslado terrestre hacia Bogotá. Para este recorrido se utilizará un vehículo institucional acondicionado con sistema de refrigeración.

El secretario de Gobierno de Risaralda confirmó que las labores de recuperación concluyeron y explicó cuál será el procedimiento que continuará en la capital risaraldense.

«Los cuerpos van a ser trasladados al Batallón San Mateo. La idea es hacer con Medicina Legal la disposición de los cadáveres para entregarlos a los familiares, de modo que muy rápido puedan llevarlos hacia Bogotá y darles cristiana sepultura», manifestó el funcionario.

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Una misión médica quedó interrumpida

Las cuatro mujeres que viajaban en la aeronave formaban parte de una misión médica que se desplazaba para realizar labores dirigidas a comunidades vulnerables. Junto a ellas se encontraba el piloto Mehmet Cankaya.

La aeronave cubría la ruta Condoto–Guaymaral cuando se perdió el contacto con el control de tráfico aéreo el pasado domingo.

Durante los días siguientes se desplegaron operaciones de búsqueda en el área donde se tenía previsto localizar la aeronave. Finalmente, el punto de impacto fue encontrado el pasado miércoles y se confirmó que los cinco ocupantes habían fallecido.

Las causas del accidente siguen bajo investigación

Concluida la recuperación de los ocupantes, aún queda por establecer qué provocó el accidente de la avioneta. Las causas del siniestro serán investigadas por la Aeronáutica Civil, que deberá determinar las circunstancias que llevaron a la aeronave a accidentarse en esta zona de Risaralda.

Entre las posibilidades que deberán ser analizadas se encuentran una eventual falla mecánica o factores relacionados con las condiciones climáticas, sin que hasta ahora se haya establecido oficialmente cuál habría sido la causa.

Mientras avanza este proceso, las autoridades de Risaralda expresaron su solidaridad con las familias de las cuatro profesionales de la salud y del piloto que perdieron la vida durante este desplazamiento.

El traslado hacia Pereira permitirá adelantar los procedimientos legales e institucionales correspondientes y posteriormente llevar los cuerpos a Bogotá, donde serán entregados a sus familiares.