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    ¡Colombia en llamas! 15 incendios forestales siguen activos este sábado

    Colombia registra 15 incendios forestales activos este sábado. Tolima concentra más de la mitad de las emergencias.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Ni las lluvias frenan el fuego: ya son 93 incendios en el Valle de Aburrá
    Foto: Cornare
    ¡Colombia en llamas! 15 incendios forestales siguen activos este sábado

    Resumen: Colombia enfrenta una nueva jornada de atención por incendios forestales. Este sábado permanecen activos 15 focos en seis departamentos, mientras otros nueve ya fueron controlados. Tolima concentra la mayor cantidad de emergencias, seguido por Cundinamarca y Valle del Cauca.

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    Colombia amaneció este sábado 19 de septiembre con 15 incendios forestales activos y otros nueve bajo control, de acuerdo con el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las emergencias mantienen ocupados a bomberos y organismos de gestión del riesgo en seis departamentos.

    El Tolima concentra más de la mitad de los incendios que continúan activos. Las emergencias se presentan en Alvarado, Armero, Ataco, Ortega, Prado, San Luis, Villahermosa y Villarrica.

    En Prado, el fuego avanza en la vereda Corinto, cerca de la represa, donde trabajan 17 bomberos voluntarios de Prado, Dolores y Carmen de Apicalá. También hay atención en la finca El Resguardo La Rosalía, en Ataco, y en el sector de la Hacienda La Leticia, en Alvarado.

    Cundinamarca registra dos incendios activos, uno en el cerro de la vereda La Palmita, en Nilo, y otro en Palmichales, Topaipí. En Nilo participan bomberos voluntarios, ocho integrantes de la comunidad y un helicóptero equipado con sistema Bambi Bucket.

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    En el Valle del Cauca, las emergencias se concentran en Cali, en Altos de Menga, y Guadalajara de Buga, en La Mesa. En Cali se reportaron más de 70 hectáreas afectadas y dos bomberos lesionados.

    Los otros incendios activos están en Santander de Quilichao, Cauca; Yaguará, Huila, y Mallama, Nariño.

    De los nueve incendios controlados, cuatro corresponden a Tolima, dos a Cundinamarca y uno a Huila, Nariño y Santander, respectivamente.

    El panorama ocurre durante una temporada de altas temperaturas y reducción de lluvias asociada a El Niño, condiciones que favorecen la propagación del fuego. Cundinamarca reportó 828 incendios forestales entre enero y el 13 de septiembre, con unas 3.140 hectáreas afectadas en 75 municipios.

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