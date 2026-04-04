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    ¡Ya están a salvo! Rescatan a cinco perritos victimas de maltrato en una vivienda de Bogotá

    Los caninos fueron puestos bajo custodia de las autoridades tras evidenciarse graves condiciones que afectaban su bienestar.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Ya están a salvo! Rescatan a cinco perritos victimas de maltrato en una vivienda de Bogotá
    Fotos: IDPYBA
    ¡Ya están a salvo! Rescatan a cinco perritos victimas de maltrato en una vivienda de Bogotá

    Resumen: Cinco perros fueron rescatados en el suroriente de Bogotá tras denuncias ciudadanas que alertaron sobre posibles condiciones de maltrato; durante la inspección se evidenciaron afectaciones en su bienestar, por lo que quedaron bajo custodia del IDPYBA y reciben atención especializada.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un operativo conjunto entre autoridades distritales y la fuerza pública, cinco perros fueron rescatados en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al suroriente de Bogotá, tras evidenciarse presuntas condiciones de maltrato animal dentro de una vivienda señalada por la comunidad.

    La intervención fue liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, con el acompañamiento del Grupo Ambiental de la Policía de Bogotá, luego de que ciudadanos denunciaran la situación a través de los canales oficiales habilitados para reportar este tipo de casos.

    De acuerdo con la información entregada por las autoridades, durante la inspección al inmueble se encontraron cinco caninos en condiciones que comprometían su bienestar. Los profesionales médicos veterinarios presentes en el procedimiento emitieron un concepto desfavorable tras evaluar el estado de los animales y el entorno en el que permanecían.

    Entre las irregularidades detectadas se identificaron problemas relacionados con la alimentación y la hidratación, así como el uso permanente de lazos para mantener a los perros sujetos, lo que limitaba su movilidad y afectaba su calidad de vida. Estas condiciones fueron determinantes para que se procediera con la aprehensión de los animales.

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    Los perros, identificados como Taisa, Princesa, Regalito y dos cachorros, fueron puestos bajo custodia del IDPYBA, entidad que asumió su cuidado y protección inmediata tras el operativo. Allí permanecerán mientras se adelantan los procesos correspondientes y se define su situación.

    Antonio Hernández Llamas, vocero del Instituto, explicó que la entidad actuó en cumplimiento de su misión de brindar apoyo técnico a la Policía en este tipo de diligencias. Señaló además que la intervención requirió un procedimiento prolongado antes de lograr el rescate efectivo de los animales.

    Este caso pone nuevamente sobre la mesa la importancia de la denuncia ciudadana en la protección de los animales. Las autoridades recordaron que reportar a tiempo puede ser determinante para evitar que situaciones de maltrato se prolonguen o se agraven.

    Para quienes tengan conocimiento de posibles hechos similares, el Distrito dispone de varios canales de atención, entre ellos la Línea de Emergencias 123, el correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co
    , la atención presencial en la sede ubicada en la Carrera 10 No. 26-51 (Edificio Residencias Tequendama, Torre Sur, Piso 5), y la plataforma Bogotá Te Escucha, donde es posible adjuntar material probatorio como fotos o videos.

    El caso continúa en manos de las autoridades competentes, mientras los animales rescatados reciben atención especializada.


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