¡Pilas, viajeros! Delincuentes ofrecen tiquetes falsos haciéndose pasar por la Terminal de Bogotá

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Resumen: Durante la temporada alta de viajes, delincuentes han suplantado a la Terminal de Transporte de Bogotá para vender tiquetes falsos por WhatsApp, ofreciendo supuestos descuentos y solicitando pagos anticipados. Las autoridades recomiendan adquirir los pasajes únicamente en taquillas autorizadas o en el sitio web oficial, evitando transferencias a desconocidos y verificando siempre la autenticidad de la oferta.

Durante la temporada alta de viajes por Semana Santa, las autoridades en Bogotá han detectado una nueva modalidad de estafa que afecta a los viajeros que buscan adquirir pasajes de bus.

Delincuentes están utilizando perfiles falsos de WhatsApp para ofrecer tiquetes desde y hacia la capital, haciendo que las víctimas realicen pagos anticipados a cuentas no oficiales, sin recibir los boletos prometidos.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Terminal de Transporte advirtieron que la institución no realiza ventas ni solicita información personal ni pagos por aplicaciones de mensajería. Los estafadores aprovechan la urgencia de quienes desean viajar durante estas fechas para engañarlos con “ofertas” que resultan fraudulentas.

Según las investigaciones preliminares, los delincuentes contactan directamente a los viajeros con descuentos aparentes o precios atractivos, solicitando transferencias como garantía de reserva. Una vez realizada la transacción, las víctimas pierden el dinero y no obtienen los tiquetes, ya que los mensajes provienen de cuentas falsas que simulan ser oficiales de la Terminal.

Recomendaciones de las autoridades

Para evitar ser víctimas de este tipo de engaños, la Secretaría de Seguridad y la Terminal de Transporte de Bogotá emitieron varias recomendaciones:

• Comprar únicamente en taquillas oficiales de las terminales Salitre, Norte y Sur, donde operan directamente las empresas transportadoras.

• Evitar compras por chat: la Terminal no vende ni solicita pagos a través de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería.

• Realizar compras en línea solo por el sitio oficial.

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• No hacer transferencias a cuentas personales ni enviar dinero a desconocidos; utilizar medios de pago verificados y seguros.

• Desconfiar de precios excesivamente bajos, ya que los “descuentos extraordinarios” son un gancho típico de los estafadores.

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Cualquier intento de estafa puede ser reportado al CAI Virtual o al Programa de Asistencia Integral a la Denuncia – AIDE, a través del teléfono (601) 377 95 95, Opción 5, extensión 1137.

Las autoridades reiteran que la prevención y la verificación de los canales oficiales son clave para evitar pérdidas económicas y posibles afectaciones durante los viajes.

Durante esta temporada, los viajeros deben extremar precauciones y confirmar siempre la autenticidad de las ofertas antes de realizar cualquier pago.

Este tipo de alertas refuerza la necesidad de mantener la información de los viajeros protegida y de acudir únicamente a canales confiables, evitando caer en engaños que se aprovechan de la alta demanda por transporte en fechas festivas.