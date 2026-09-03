¡Ya está habilitado! Túnel de Oriente reabre tras fuerte choque que dejó dos lesionados

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Resumen: Un choque frontal entre dos vehículos en el Túnel de Oriente dejó dos personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a San Vicente Fundación y al Hospital San Juan de Dios de Rionegro. El accidente ocasionó el cierre temporal del corredor mientras se atendía la emergencia y se retiraban los vehículos. Finalmente, la vía fue habilitada y el tránsito quedó restablecido.

Nuevos detalles se conocen sobre el accidente de tránsito ocurrido este jueves en el Túnel de Oriente, que generó una restricción temporal de la movilidad en este importante corredor entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

De acuerdo con el balance entregado por la Concesión Túnel Aburrá Oriente, el hecho correspondió a una colisión frontal entre dos vehículos, que dejó a dos personas lesionadas.

Los afectados fueron atendidos en el lugar de la emergencia y posteriormente trasladados a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica. Una de las personas fue llevada a San Vicente Fundación, mientras que la otra fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Rionegro.

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El accidente obligó a suspender temporalmente la circulación por el túnel mientras los organismos de emergencia atendían a los lesionados y se adelantaban las labores correspondientes para retirar los vehículos involucrados.

La situación generó afectaciones en los desplazamientos hacia el Oriente antioqueño y el aeropuerto José María Córdova, debido a la importancia de este corredor para la conexión con el Valle de Aburrá.

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(17:14) 🟢 #AEstaHora se encuentra habilitada Variante Palmas, en ambos sentidos, Km 3+800, sector Vivero Jardin del Alto 💡 Transita con precaución.@GobAntioquia @ObrasAntioquia #TúnelDeOrienteHoy pic.twitter.com/6WuCG9BWQa — Concesión Túnel Aburrá Oriente (@ConcesionTAO) September 3, 2026

Sin embargo, horas después, tras la atención de la emergencia y la finalización de las labores en el lugar, el Túnel de Oriente fue habilitado nuevamente.