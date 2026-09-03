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    ¡Colapso en el Túnel de Oriente! Choque entre camión y camioneta dejó un atrapado y vía cerrada

    Un fuerte choque paralizó por completo el paso por el Túnel de Oriente y hay labores de rescate en curso.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Colapso en el Túnel de Oriente! Choque entre camión y camioneta dejó un atrapado y vía cerrada

    Resumen: Un grave accidente entre un camión y una camioneta dentro del Túnel de Oriente dejó un herido atrapado y provocó el cierre total de la vía.

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    Un accidente de tránsito registrado en las últimas horas en el interior del Túnel de Oriente obligó al cierre total e indefinido de esta importante arteria vial en ambos sentidos de circulación.

    El siniestro, en el que se vieron involucrados un vehículo de carga tipo camión y una camioneta particular, paralizó el flujo vehicular en la conexión estratégica entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, afectando directamente a los viajeros que se desplazaban hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

    De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades e integrantes de los organismos de socorro que acudieron al lugar de la emergencia, la colisión dejó a una persona con heridas de consideración, quien permaneció atrapada entre los hierros retorcidos de uno de los automotores.

    Las brigadas de rescate adelantaron intensas maniobras dentro de la infraestructura subterránea para liberar a la víctima y trasladarla a un centro asistencial cercano.

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    La Concesión Túnel Aburrá Oriente confirmó que, debido a la gravedad estructural del accidente y a las labores necesarias para la extracción del herido y el retiro de los vehículos lesionados, la reapertura del corredor podría tardar varias horas.

    Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a la paciencia y a conducir con extrema precaución, toda vez que el desvío hacia la Avenida Las Palmas comenzó a generar alta congestión y movilidad reducida en sectores previos al CAI de Policía.

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