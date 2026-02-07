Resumen: Alias ‘Ñoño’, señalado como cabecilla de la estructura criminal ‘Los Shottas’, fue extraditado desde Chile y recibido por las autoridades colombianas en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. El hombre deberá responder ante la justicia por el secuestro, tortura y homicidio de una menor, además de otros procesos por delitos como desaparición forzada, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y extorsión, cometidos principalmente en Buenaventura.

¡Ya está en Colombia! Chile extraditó a alias ‘Ñoño’, cabecilla de ‘Los Shottas’, señalado por el crimen de su hija

Jhon Camilo Flórez Moreno, conocido en el mundo criminal como alias ‘Ñoño’ y señalado como uno de los cabecillas de la banda criminal ‘Los Shottas’, fue extraditado este 7 de febrero desde Chile hacia Colombia para enfrentar diversos procesos judiciales por delitos de extrema gravedad.

La entrega del extraditado se concretó en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde funcionarios de Migración Colombia lo recibieron para ponerlo a disposición de las autoridades judiciales competentes y avanzar en los procesos penales en su contra.

Alias ‘Ñoño’ ha sido requerido por la justicia colombiana por múltiples cargos, entre ellos el homicidio de su propia hija de cuatro años, un caso que conmocionó al país y que se convirtió en uno de los hechos más graves asociados a la criminalidad violenta en Buenaventura.

Además del asesinato de la menor, el extraditado enfrenta investigaciones por desaparición forzada, concierto para delinquir agravado, homicidio, porte ilegal de armas y extorsión, todos ocurridos presuntamente en territorio colombiano y en el marco de su presunta participación en la estructura criminal.

Esto le podría interesar: ¡No se deje engañar! Están vendiendo un Aguardiente Amarillo falso con la imagen de Yeison Jiménez

Como líder de ‘Los Shottas’, organización con presencia en el puerto de Buenaventura, Flórez Moreno figuraba en los listados de los criminales más buscados del país. Por esa razón, en su momento, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permitiera su captura.

Migración Colombia deja en manos de las autoridades a alias ‘Ñoño’, uno de los más buscados por homicidio en Buenaventura Lee el comunicado de prensa completo aquí https://t.co/RYxEIhWTle pic.twitter.com/GJGzLyaj88 — Migración Colombia (@MigracionCol) February 7, 2026

Su paradero fue desconocido para las autoridades durante más de un año. La búsqueda culminó gracias a una circular roja de Interpol, que permitió rastrear su ubicación en el sur de América. Las labores de inteligencia señalaron que había ingresado a Chile por un paso fronterizo no habilitado, donde inicialmente llegó a evadir la justicia colombiana.

Fue en Curicó, Chile, donde Flórez Moreno fue detenido el 5 de septiembre de 2025 por detectives de la Interpol Santiago y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), momento en el que se inició el proceso diplomático para su entrega a Colombia.

La operación de extradición se concretó gracias a la cooperación internacional entre las autoridades chilenas, Interpol y las instituciones colombianas, configurando un ejemplo de colaboración en materia de justicia transnacional.

Tras su llegada al país, Flórez Moreno quedó bajo custodia. Su entrega representa un paso relevante en los esfuerzos de las autoridades judiciales por enfrentar crímenes de alto impacto y combatir las estructuras criminales que operan tanto en Colombia como en el exterior.