Resumen: Invima advierte sobre Aguardiente Amarillo falso que usa la imagen de Yeison Jiménez. Conozca cómo identificar este licor fraudulento y evitar riesgos.

¡No se deje engañar! Están vendiendo un Aguardiente Amarillo falso con la imagen de Yeison Jiménez

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encendió las alarmas en todo el país tras detectar la comercialización ilegal de un producto que pretende pasar por el popular ‘Aguardiente sin azúcar Amarillo de Manzanares’.

La alerta sanitaria surge luego de que se comprobara que delincuentes están utilizando de manera indebida la imagen, el nombre y hasta el logotipo del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez para enganchar a los consumidores.

Este producto ha sido calificado oficialmente como falsificado, pues no cuenta con ningún respaldo de la Industria Licorera de Caldas (ILC), titular legítimo del registro.

La situación fue reportada inicialmente por la ILC, que al realizar la inspección del envase y el rotulado, confirmó que el licor no salió de sus plantas de producción.

Según el Invima, este aguardiente falsificado carece de las garantías mínimas de calidad y trazabilidad, lo que representa un riesgo incalculable para la salud de quienes lo ingieran.

Al ser un producto fraudulento, se desconoce qué tipo de alcohol contiene o en qué condiciones de higiene fue envasado, lo que podría derivar en intoxicaciones graves o daños permanentes al sistema nervioso.

Para evitar que los ciudadanos caigan en la trampa, las autoridades detallaron varias señales que delatan al envase ilícito. El producto falsificado no incluye la leyenda obligatoria de prohibición de expendio a menores, carece de la referencia histórica de origen y, curiosamente, omite la frase “Hecho en Colombia”.

Además, el uso de la imagen de Yeison Jiménez es la prueba reina del engaño, ya que el diseño original aprobado por el Invima no contempla colaboraciones con artistas en su etiqueta frontal.

Ante este panorama, el Invima solicitó de manera enfática a la ciudadanía abstenerse de comprar esta versión del aguardiente. A quienes ya tengan el producto en sus casas, la recomendación es suspender su consumo de inmediato y denunciar el establecimiento donde lo adquirieron.

Las autoridades de policía y salud departamentales ya iniciaron operativos para retirar de las estanterías y bares este licor falsificado, buscando proteger la vida de los consumidores y la integridad de las marcas regionales que cumplen con la ley.

