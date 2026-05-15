Resumen: La Institución Universitaria Pública de Bello recibió sus dos primeros registros calificados por parte del Ministerio de Educación, lo que le permitirá ofrecer programas en Gestión Empresarial y Desarrollo de Software. Además, se anunciaron recursos para garantizar gratuidad educativa a jóvenes de estratos 1, 2 y 3, mientras que las inscripciones estarán habilitadas hasta el 26 de junio.

¡Ya es una realidad! IUBello recibió sus primeros registros y abrirá programas con gratuidad educativa

La Institución Universitaria Pública de Bello (IUBello) alcanzó un nuevo avance en su proceso de consolidación académica luego de recibir los dos primeros registros calificados otorgados por el Ministerio de Educación Nacional, autorización que permitirá iniciar la oferta oficial de sus primeros programas de educación superior.

El anuncio fue realizado por la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, durante una transmisión realizada a través de las redes sociales de la administración municipal, espacio en el que estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, directivos y personal de la institución educativa.

Con esta aprobación del Ministerio, la institución podrá abrir las tecnologías en Gestión Empresarial y en Desarrollo de Software, dos programas orientados a responder a las necesidades económicas, empresariales y tecnológicas tanto del municipio como del resto del Valle de Aburrá.

Según se explicó durante la alocución, la Tecnología en Gestión Empresarial busca aportar formación relacionada con los sectores productivos y comerciales de la región, mientras que la Tecnología en Desarrollo de Software apunta a preparar estudiantes en áreas vinculadas con la transformación digital y las nuevas dinámicas del conocimiento.

Anuncian recursos para garantizar gratuidad educativa

Además de confirmar la aprobación de los registros calificados, la administración municipal informó que también fueron aprobados recursos para avanzar en la gratuidad educativa dirigida a jóvenes de estratos 1, 2 y 3.

De acuerdo con lo indicado, este beneficio aplicará para estudiantes que no hayan accedido previamente a apoyos de educación superior, permitiendo que puedan cursar sus estudios sin asumir costos de matrícula.

Durante su intervención, la alcaldesa Lorena González aseguró que este paso representa una oportunidad para cientos de familias del municipio que buscan acceder a programas universitarios sin tener que salir de Bello o abandonar sus proyectos académicos por limitaciones económicas.

“Estos registros calificados representan mucho más que una autorización del Ministerio: representan oportunidades, esperanza, movilidad social, además de la posibilidad de que cientos de familias puedan ver a sus hijos convertirse en profesionales sin tener que abandonar su territorio ni renunciar a sus sueños por falta de recursos”, expresó la mandataria.

Esto le podría interesar: ¡Mucho cuidado! El sarampión no es un juego y ya hay alerta en Bello

La administración municipal informó además que la inversión destinada para la creación y fortalecimiento de la Institución Universitaria Pública de Bello asciende a $7.300 millones.

Inscripciones estarán abiertas hasta junio

La rectora de la IUBello, Andrea Aguilar Barreto, indicó que desde el martes 12 de mayo y hasta el próximo 26 de junio estarán habilitadas las preinscripciones para los aspirantes interesados en ingresar a la institución.

El proceso podrá realizarse a través de la página web oficial de la universidad, donde también se encuentra disponible la información relacionada con requisitos, calendario académico y demás detalles del proceso de admisión.

Según explicó la directiva, el valor de la inscripción será de $5.000.

Además del proceso virtual, las personas interesadas también podrán acercarse directamente a la sede de la institución, ubicada en la carrera 50 #46-45, en el barrio Manchester, lugar donde anteriormente funcionaba el Colegio Suárez de la Presentación.

En este punto se brindará acompañamiento personalizado a estudiantes y familias para resolver inquietudes y orientar el proceso de inscripción.

Actualmente, la institución también adelanta ante el Ministerio de Educación Nacional el trámite de nuevos registros calificados para otros programas académicos, entre ellos Administración de Negocios, Ingeniería de Software, Ingeniería Industrial y Comunicación Digital, además de sus respectivos encadenamientos tecnológicos.

La entrega de estos primeros registros coincide además con el segundo aniversario de creación de la Institución Universitaria Pública de Bello, fecha que se cumple este viernes 15 de mayo y que marca uno de los primeros avances académicos oficiales del proyecto educativo impulsado por el municipio.