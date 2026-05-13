Resumen: Bello en alerta por el sarampión. Autoridades piden no ir a urgencias ante síntomas y reforzar vacunación gratuita en menores de edad.

¡Mucho cuidado! El sarampión no es un juego y ya hay alerta en Bello

La Secretaría de Salud de Bello emitió una alerta urgente ante el riesgo inminente que representa el sarampión, tras confirmarse la aparición de nuevos casos en el territorio nacional.

Las autoridades locales han hecho un llamado preventivo a la ciudadanía para blindar al municipio contra esta enfermedad altamente contagiosa, la cual se manifiesta inicialmente con fiebres elevadas y un brote rojizo que se dispersa rápidamente por toda la piel.

Como medida principal de orden público sanitario, se ha ordenado que cualquier persona que sospeche tener sarampión no se desplace a las salas de urgencias de los hospitales.

El protocolo establece que el afectado debe comunicarse de manera telefónica con su respectiva IPS para recibir instrucciones, evitando así que el virus se propague en las salas de espera y ponga en riesgo a otros pacientes o al personal médico. Esta estrategia busca que la red de salud local pueda reaccionar de forma articulada y segura.

Le puede interesar: Golpe al Clan del Golfo: capturan en Yondó a alias ‘Tatú’, señalado de homicidios y reclutamiento forzado

La alcaldía de Bello recordó que el sarampión no es un asunto menor, pues puede derivar en complicaciones letales como neumonía, ceguera, daños cerebrales permanentes y riesgos críticos durante el embarazo.

Por esta razón, la consigna es la inmunización inmediata: las vacunas Triple Viral (SRP) son gratuitas y seguras. Se hace un énfasis especial en que los padres lleven a los menores desde los 6 meses de edad a completar sus esquemas para cortar de raíz la cadena de transmisión en la ciudad.

Más noticias de Bello