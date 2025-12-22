¡Ya es oficial! Tras un «diálogo intenso» Paloma Valencia está en la ´Gran Consulta´ presidencial de marzo

Paloma Valencia, David Luna, Vicky Davila y otros tres integrantes de la Gran Consulta irán a las urnas el 8 de marzo para escoger al candidato oficial de esta coalición para el 31 de mayo. Fotos: Redes Sociales/Minuto30

Minuto30.com .- El panorama político de Colombia para las elecciones presidenciales de 2026 ha dado un vuelco definitivo este lunes, 22 de diciembre. Tras una intensa agenda de reuniones durante el fin de semana y una cumbre final celebrada esta mañana, se confirmó oficialmente que la senadora y precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, se une a la denominada ‘Gran Consulta por Colombia’.

Esta alianza busca unificar fuerzas de centro y derecha para elegir a un candidato único el próximo 8 de marzo de 2026, quien competirá en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Con la entrada de Valencia, la coalición se perfila como el bloque de mayor peso político en el país.

El equipo de los siete ¿y uno más en camino?

Paloma Valencia llega a un tablero donde ya figuran nombres de alto perfil nacional. El equipo queda conformado, hasta ahora, por:

David Luna (Senador de Cambio Radical)

Vicky Dávila (Periodista y precandidata)

Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo)

Aníbal Gaviria (Exgobernador de Antioquia)

Juan Daniel Oviedo (Exdirector del DANE)

Mauricio Cárdenas (Exministro de Hacienda)

Paloma Valencia (Centro Democrático)

Se espera que en las próximas horas el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, haga un pronunciamiento.

El “visto bueno” de Álvaro Uribe y la autonomía de Paloma

Uno de los momentos clave de la jornada fue el pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A través de sus redes sociales, el jefe político del Centro Democrático dejó claro que, tras un “diálogo intenso” con la bancada parlamentaria el domingo, la decisión final recaía sobre Valencia.

“De mi parte acataré la decisión final de nuestra candidata la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo”, afirmó Uribe, otorgando una especie de “cheque en blanco” a la senadora para que compita fuera del paraguas exclusivo del partido y busque una convergencia nacional.

“Propósito de País”: El espíritu de la unión

El senador David Luna, quien ha actuado como uno de los voceros de la coalición, destacó que la llegada de Valencia es el resultado de una “conversación franca” y con espíritu de unidad. Según Luna, el objetivo es presentarle a Colombia una propuesta que trascienda los intereses personales y se enfoque en la recuperación institucional del país.

Para los analistas, este movimiento es una jugada maestra para evitar la dispersión del voto en 2026. Al reunir figuras que van desde el pensamiento liberal de Galán y Gaviria, pasando por el perfil técnico de Oviedo y Cárdenas, hasta la firmeza opositora de Valencia y Dávila, la “Gran Consulta” se posiciona como el rival a vencer para las fuerzas de gobierno actuales.

