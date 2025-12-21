Resumen: El encargado de dar la bienvenida oficial fue el también precandidato y senador David Luna, quien a través de un comunicado conjunto resaltó el espíritu de la reunión dominical

Se mueve el tablero político: Paloma Valencia entra a la “Gran Consulta por Colombia” para el 2026

Minuto30.com .- La carrera por la Casa de Nariño ha dado un giro significativo este domingo 21 de diciembre. En una reunión de alto nivel, la coalición denominada “La Gran Consulta por Colombia” oficializó la llegada de una de las figuras más fuertes del Centro Democrático: la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia.

Con este anuncio, la coalición que busca representar una alternativa de unidad nacional se fortalece de cara a la consulta interpartidista que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo de 2026. La entrada de Valencia equilibra la balanza de fuerzas dentro del equipo, aportando la visión de un sector importante de la oposición actual.

Una “conversación franca” por el propósito de país

El encargado de dar la bienvenida oficial fue el también precandidato y senador David Luna, quien a través de un comunicado conjunto resaltó el espíritu de la reunión dominical. “Luego de una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país, le damos la bienvenida a este equipo a Paloma Valencia”, afirmó Luna.

La decisión fue respaldada por los demás integrantes de la coalición, un grupo diverso que incluye figuras con amplia trayectoria en el sector público y privado:

David Luna (Cambio Radical)

Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo)

Aníbal Gaviria (Exgobernador de Antioquia)

Mauricio Cárdenas (Exministro de Hacienda)

Juan Daniel Oviedo (Exdirector del DANE)

Vicky Dávila (Periodista y precandidata)

El reto de la unidad hacia el 8 de marzo

La llegada de Paloma Valencia no es un dato menor. Representa el puente entre sectores de la centro-derecha y el pensamiento liberal que busca converger en una propuesta única para las presidenciales. Para Valencia, este movimiento significa una apuesta por una coalición amplia que permita superar la polarización y presentar un frente sólido en las urnas.

Los integrantes de la coalición han enfatizado que el objetivo de La Gran Consulta por Colombia es definir un candidato único que cuente con el respaldo de diversos sectores sociales y políticos. La inclusión de Valencia suma una voz con gran capacidad de debate y un sólido respaldo de las bases del Centro Democrático, lo que promete dinamizar la contienda interna.

El panorama electoral que se avecina

Con la fecha fijada para el 8 de marzo de 2026, los precandidatos iniciarán ahora una gira nacional para presentar sus propuestas de manera articulada pero competitiva. La gran pregunta que queda en el aire es cómo se distribuirán los apoyos de los partidos tradicionales y cómo reaccionarán otras fuerzas políticas ante este fortalecimiento de la coalición.

Los analistas coinciden en que esta unión de nombres como Gaviria, Galán, Dávila y ahora Valencia, configura un bloque de poder difícil de ignorar en el escenario electoral.

Desde Minuto30, seguiremos de cerca los movimientos de esta coalición y el desarrollo de las propuestas que cada uno de estos líderes presentará al país en los próximos meses.