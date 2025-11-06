¡Ya es oficial! Daniel Quintero no puede ser candidato a la Presidencia: Registraduría le negó recoger firmas

Resumen: La Registraduría Nacional le negó al exalcalde Daniel Quintero la inscripción del comité para la recolección de firmas para su precandidatura presidencial. La entidad concluyó que Quintero está inhabilitado para participar por firmas en el mismo proceso electoral, debido a que su inscripción como precandidato a la consulta del Pacto Histórico ya había quedado en firme.

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, ha sufrido un revés político significativo en su aspiración presidencial. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha negado la inscripción del comité de recolección de firmas con el que el exmandatario pretendía avalar su candidatura a la Presidencia de la República.

La decisión de la Registraduría se fundamenta en que la inscripción previa de Daniel Quintero como precandidato en la consulta interna del Pacto Histórico quedó en firme. Por lo tanto, el organismo electoral concluyó que Quintero está inhabilitado legalmente para participar como candidato mediante un mecanismo diferente, como la recolección de firmas, «en el mismo proceso electoral».

Esta determinación ratifica las advertencias iniciales sobre el riesgo de las candidaturas duales. Quintero, quien recientemente se había retirado de la consulta del Pacto Histórico argumentando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) la había convertido en una consulta interpartidista, ahora ve frustrada su estrategia de buscar un aval ciudadano por firmas.

La Registraduría cierra así el paso a la aspiración por firmas de Quintero, dejando al exalcalde en una compleja situación para participar en la contienda presidencial de 2026.

