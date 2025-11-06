Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez anunció que a partir del 1 de enero de 2026 el sistema de fotomultas en Medellín cambiará, buscando prevenir infracciones y cuidar vidas. Los cambios incluyen: ya no se sancionará por pasarse un semáforo en amarillo ni por bloqueo de intersección. Además, la Secretaría de Movilidad avisará a los conductores con anticipación sobre el vencimiento del SOAT y la tecnomecánica. También desaparecerán las cámaras "fantasmas" y la tecnología se usará para reforzar la seguridad.

¡Atención! Cambia rotundamente el funcionamiento de las fotomultas en Medellín: así será el nuevo modelo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que, desde el 1 de enero de 2026, el sistema de fotomultas cambiará en toda la ciudad, buscando reducir las sanciones y cuidar la vida de los ciudadanos.

Según lo indicó el mandatario, actualmente existe una concesión que le impedía a la Alcaldía modificar algunos puntos de las fotomultas. Por eso, explicó que a partir de 2026 las cámaras serán 100% responsabilidad del distrito, y por eso anunció cambios.

En primer lugar, Fico Gutiérrez resaltó que ahora se buscará es prevenir las infracciones y salvaguardar la vida de los conductores.

En materia de sanciones, indicó que desde el 1 de enero de 2026, ya no se sancionará a las personas que se pasen un semáforo en amarillo como se hace actualmente, y que tampoco se multará a quien quede en un bloqueo de intersección.

Otro punto muy importante es que la Secretaría de Movilidad le avisará a los conductores, con tiempo de anticipación, que se le va a vencer el seguro obligatorio (SOAT) y la tecnomecánica, con el fin de que las personas lo tengan presente y puedan renovarlo a tiempo. Esto no quiere decir que no se sancionará por tener esos documentos vencidos, pero ahora el distrito le recordará a todos que deben actualizarlos.

En ese punto es importante resaltar que la Secretaría avisará a través de los números y correos registrados en el runt, por lo que el alcalde invitó a todas las personas a revisar sus datos personales para que sí le pueda llegar a tiempo el mensaje.

Otro cambio significativo es que desaparecen las cámaras fantasmas. Es decir, las que se instalaban momentáneamente por horas o días, no volverán a estar presentes.

Gutiérrez también indicó que usarán la tecnología de las fotomultas para seguir reforzando la seguridad. Las cámaras ahora podrán conectarse con todo el sistema del 123 para prevenir delitos y perseguir a los delincuentes.

Por último, el mandatario aseguró que el distrito tiene que «facilitarte la vida a nuestra gente, y cuidar a nuestra gente», y por eso aumentarán las señalizaciones en cada una de las cámaras, para que las personas no sean sancionadas.

