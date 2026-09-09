Resumen: Juliana Guerrero alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal, tras haber presentado dos títulos académicos falsos —como tecnóloga y contadora pública— emitidos por la Fundación Universitaria San José para ingresar al Ministerio de Igualdad. Pese a haber rechazado los cargos inicialmente, la investigada admitió que obtuvo los diplomas de forma irregular sin haber asistido a clases, presentado exámenes o realizado las pruebas Saber Pro, por lo que el ente acusador reclasificó su grado de participación de autora a cómplice para otorgarle una reducción en la pena.

Y tanto que la defendió el expresidente… Juliana Guerrero confesó que sí falsificó sus diplomas: va pa’ la cárcel

Juliana Guerrero alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Como parte de esta negociación, que le otorga una reducción en su condena, Guerrero ha admitido formalmente haber recibido de manera fraudulenta dos títulos académicos emitidos por la Fundación Universitaria San José.

Los pormenores de este arreglo judicial serán presentados este miércoles ante un despacho en Bogotá, marcando un avance clave en el proceso. Guerrero, cuyo rostro se hizo conocido luego de ser presentada por el expresidente Gustavo Petro durante un consejo de ministros televisado, vio cómo su carrera en ascenso dentro del gobierno se veía truncada al estallar la polémica sobre su formación académica.

La controversia gira en torno a dos acreditaciones otorgadas por la Fundación Universitaria San José: una como tecnóloga y otra como contadora pública. Según las investigaciones, aunque Guerrero cursó ocho semestres en una universidad del departamento del Cesar, su intento de homologar dichos estudios al llegar a Bogotá estuvo plagado de irregularidades.

Tres años de prisión

Durante la audiencia de imputación de cargos por fraude procesal, la fiscal Jessica Montealegre fue tajante en sus declaraciones. Señaló que Guerrero estaba plenamente consciente de la falsedad de los diplomas y de los métodos engañosos utilizados para conseguirlos, ya que nunca cumplió con los requisitos académicos mínimos.

Una vez avalado el preacuerdo, quedó establecido que la que fuera una de las «protegidas» del expresidente Petro y por quien incluso «puso las manos en el fuego», pagará tres años de prisión por los títulos falsos que obtuvo de la Fundación Universitaria San José.

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«Juliana Guerrero no fue a clase nunca, no presentó exámenes, no presentó las pruebas del Icfes», afirmó Montealegre, subrayando que, a pesar de esto, la acusada decidió anexar los documentos a su hoja de vida con la clara intención de engañar al Ministerio de Igualdad.

Aunque en un principio, ante un juez de control de garantías, Guerrero se había declarado inocente, su postura cambió al presentarse ante un juez de conocimiento. La Fiscalía confirmó que la acusada aceptó los términos de la negociación y los cargos por fraude procesal.

En busca de agilizar el proceso judicial, el ente acusador decidió degradar el grado de participación de Guerrero en el delito, pasando de autora a cómplice. Cabe destacar que, por este mismo entramado de corrupción, Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación San José, ya ha sido condenado.

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