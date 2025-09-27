¡Wilmar Paredes imparable! El velocista antioqueño arrasa en la octava etapa del Clásico RCN 2025

Minuto30
    Resumen: Wilmar Paredes, del Team Medellín EPM, se llevó la victoria en la octava etapa del Clásico RCN 2025, un recorrido de 135,9 kilómetros entre Pereira y Buga. Con este triunfo, suma tres victorias parciales en la competencia y confirma su fortaleza en los embalajes. El Team Medellín EPM controló la carrera, asegurando un sprint final favorable, mientras Diego Camargo mantiene el liderato general y todo se definirá en la contrarreloj de Cali.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El ciclista antioqueño Wilmar Paredes, integrante del Team Medellín EPM, se volvió a destacar este sábado al adjudicarse la octava etapa del Clásico RCN 2025, una jornada de 135,9 kilómetros que unió Pereira con Buga, en el Valle del Cauca. Con esta victoria, el pedalista acumula tres triunfos parciales en la actual edición de la competencia, confirmando su fortaleza en los embalajes.

    El pelotón partió compacto en horas de la mañana desde la capital risaraldense y avanzó a buen ritmo por el norte del Valle, pasando por municipios como Cartago y Obando antes de ingresar a Buga. A pesar de algunos intentos de fuga, el Team Medellín EPM mantuvo el control de la carrera, neutralizando las escapadas y preparando el terreno para el sprint final.

    Esto le podría interesar: ¡Oro y récord! Colombia brilla con 7 medallas más en Sudamericano de Natación Juvenil

    En el cierre, Paredes desplegó toda su potencia en los últimos metros, superando a sus rivales directos y cruzando la meta con un tiempo oficial de 2 horas, 42 minutos y 21 segundos. Este triunfo se suma a los logrados en las etapas de Mutatá y Puerto Salgar, consolidando su posición como uno de los velocistas más fuertes del certamen.

    En la clasificación general no se registraron cambios significativos. Diego Camargo, también del Team Medellín EPM, conservó el liderato y mantiene una ventaja de 39 segundos sobre Wilson Peña (Sistecrédito), por lo que todo se definirá en la contrarreloj individual que se disputará este domingo en Cali, última etapa del Clásico RCN.

    Con su tercera victoria, Wilmar Paredes reafirma el protagonismo del Team Medellín en la ronda nacional y se perfila como una de las grandes figuras del ciclismo colombiano en la presente temporada.

