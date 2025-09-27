La delegación colombiana sumó otras siete preseas este jueves 25 de septiembre en el segundo día de competencias del Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos que se disputa en Río de Janeiro, Brasil.

La cosecha del día se dividió en tres oros, tres platas y un bronce, gracias a las actuaciones destacadas en natación artística y natación de carreras.

En la natación artística, Isabellah Quiñónez consiguió el segundo oro nacional de la modalidad al liderar la competencia de solo libre juvenil con una puntuación de 286.2428.

Por su parte, Andrés Trujillo obtuvo la medalla de plata en el solo libre masculino juvenil con 251.4002 puntos, superado solo por el ecuatoriano Francisco Espinoza.

Finalmente, la dupla de Mabel Tobón y Luisa Botero cerró la jornada artística con la presea de bronce en el dueto técnico femenino.

La natación de carreras también fue fuente de éxitos. Ian Maldonado se colgó el oro en los 50 metros mariposa con un tiempo de 25.37, marcando un récord sudamericano juvenil. Este es el segundo oro en su cuenta personal.

¡Oro y récord! Colombia brilla con 7 medallas más en Sudamericano de Natación Juvenil

Matías Ramírez sumó otro oro en los 200 metros espalda con un registro de 2:09.06, superando al brasileño Fabio Viana.

Las medallas de plata en carreras llegaron gracias a Tiffany Murillo en los 400 metros libre con 4:17.21 y Emiliano Calle en los 50 metros mariposa juvenil b con un tiempo de 24.06.

Con las siete medallas cosechadas, Colombia registra hasta el momento 14 preseas en el certamen, repartidas en cinco de oro, cinco de plata y cuatro de bronce.

La actividad colombiana de este viernes incluye el dueto libre femenino junior y el equipo juvenil en natación artística.

En natación de carreras se disputarán los 50 metros libre, 200 metros combinado, 800 metros libre femenino, los 1.500 metros libre masculino y los relevos 4×100 metros libre mixto.

Foto cortesía Federación Colombiana de Natación