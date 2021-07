Will Smith se convierte en padre de las hermanas Williams en «King Richard»

«No le entregaba el sueldo literal, pero sí me gastaba el sueldo con él, lo mantenía, nos mantenía, y no aprendí, con esa no fue suficiente, mantuve otro y ahí sí dije no más, no más.» https://t.co/yoYx9gxzKI

— Minuto30.com (@minuto30com) July 29, 2021